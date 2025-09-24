Live TV

Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic”

BUCURESTI - SPITALUL OBREGIA - INAUGURARE PARC SENZORIAL - 21 NOI 2023
Vlad Voiculescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, declară miercuri că alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva (PSD). Potrivit lui Voiculescu, legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziţia a devenit vacantă şi atrage atenţia că au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din Bucureşti de a-şi alege primarul. Liderul USR acuză PSD de „terorism politic”, potrivit News.ro.

„Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva ( PSD). Am citit azi că un lider PSD dintr-un judeţ unde trebuie organizate alegeri parţiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu ştiu cum e la domnul în judeţ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureştean care să spună că nu vrea să-şi aleagă primarul”, spune liderul USR Bucureşti într-o postare pe Facebook.

Vlad Voiculescu precizează că „alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid ci se fac atunci când spune legea, iar legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziţia a devenit vacantă”.

„Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din Bucureşti de a-şi alege primarul. Sau hai să spun mai pe şleau: ce face PSD se numeşte „terorism politic”. Nu poţi ţine ostatice comunităţi întregi şi să le încalci drepturile prevăzute de lege şi Constituţie. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă ţara în aer. Aşa ceva nu este doar imoral, ci şi ilegal’’, mai arată Vlad Voiculescu.

Citește și:

EXCLUSIV Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară. Fritz: Legea nu e facultativă

Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
