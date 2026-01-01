Live TV

Video Pompierii, misiune de Revelion pentru stingerea unor incendii. Cel mai grav, într-un apartament în Sectorul 6 al Capitalei: șase răniți

Data publicării:
incendou stânești comuna lunca botosani
Foto: ISU Botoșani via News.ro
Incendii provocate de articole pirotehnice Șase răniți într-un apartament din București

Alături de reprezentanții Serviciului de Ambulanță, și pompierii s-au aflat la datorie de Revelion. În perioada sărbătorilor de iarnă, peste 4.700 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați zilnic în toată țara pentru a răspunde prompt situațiilor de maximă necesitate. Peste 400 de intervenții au fost înregistrate la IGSU în ultima săptămână, dintre care aproape 40 pentru stingerea unor incendii.

Incendii provocate de articole pirotehnice

Pompierii ISU București-Ilfov au înregistrat 318 intervenții în ultima săptămână pentru cazuri de prim-ajutor, iar 38 pentru stingerea unor incendii.

Așa cum era de așteptat, primele incendii au fost anunțate imediat după miezul nopții. S-au produs la locuințe, mai exact în balcoane. În aceste cazuri, cel mai probabil, cauza este determinată de articole pirotehnice care au ajuns în balcoane și au aprins materialele depozitate. Astfel de incendii au avut loc în sectoarele 6 și 3 (n.r. ale Capitalei). Ulterior, a fost în înregistrat și un incendiu produs la izolația unui bloc, cel mai probabil din același motiv”, a declarat Lt. col. Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov.

Șase răniți într-un apartament din București

„Un eveniment, cel mai grav dintre acestea, a avut loc pe strada Bozieni, unde mai multe persoane au fost rănite în interiorul unui apartament, șase la număr, dintre care două au fost transportate la spital cu arsuri și expunere la fum, într-o stare destul de gravă. (...) S-a produs un incendiu, a fost observat târziu, persoanele nu s-au evacuat la timp, iar două dintre acestea chiar au fost rănite semnificativ, cu arsuri pe suprafața corporală”, a adăugat Lt. col. Daniel Vasile.

Înaintea debutului sărbătorilor de iarnă IGSU anunțase că, „pentru intervenția rapidă în situații de urgență, salvatorii au la dispoziție aproape 4.000 de mijloace tehnice, printre care se regăsesc peste 930 de autospeciale de stingere, 114 echipaje de descarcerare și mai bine de 460 de echipaje SMURD. Aceste resurse includ ambulanțe de prim ajutor, unități mobile de terapie intensivă (inclusiv pentru nou-născuți), precum și autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple”.

Petreceri încheiate cu apeluri la 112. Bilanțul Revelionului, la Ambulanța București-Ilfov: peste 700 de oameni au chemat Salvarea

Pe lângă acțiunile operative, este acordată o importanță deosebită activităților de prevenire a incidentelor generate de nerespectarea normelor de siguranță la incendiu. Astfel, pe toată perioada sezonului rece, în vederea sporirii siguranței cetățenilor, inspectorii de prevenire desfășoară controale și verificări la unități turistice și de agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult, ansambluri monahale, târguri tematice de sezon, precum și în alte locații cu aflux mare de persoane, se arăta, de asemenea, în comunicatul emis de IGSU.

Erau de așteptat să se întâmple evenimentele imediat după miezul nopții din cauza incendiilor, pentru că aceasta este, să spunem, din păcate, situația statistică din fiecare an. În rest, nu au fost situații care să fie ieșite din comun. Au fost, de exemplu, misiunile pe care le-am gestionat și la evenimentele cu public numeros din Capitală, unde nu au fost înregistrate evenimente nedorite, deși au fost foarte mulți participanți”, a mai precizat purtătorul de cuvânt ISU București-Ilfov.

Editor : C.A.

Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
