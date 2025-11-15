Live TV

Video Postul Crăciunului, un lux pentru mulți dintre români. Produsele sunt mai scumpe. „Oamenii nu mai cumpără ca înaine”

Data publicării:
femeie cumpara nuci din piata
Postul Crăciunului se dovedește a fi mai scump pentru români, anul acesta. Credit foto: Guliver/Getty Images

Postul Crăciunului se dovedește a fi o nouă provocare pentru buzunarele românilor: comercianții din piețe se plâng că nu mai au clienți, iar românii se plâng de prețurile din ce în ce mai mari, arată Digi24. Fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, dar nici cele importate nu fac excepție. Scumpiri mari se înregistrează și în vitrinele cu pește. Oamenii nu mai cumpără la kilogram, ci la bucată, spun comercianții.

„Oamenii nu mai cumpără ca înaine”, spun comercianții din piețe, dezamăgiți. Clienții îi aprobă: prețurile au crescut, iar sacoșa de cumpărături e din ce în ce mai goală. Românii se plâng că au crescut prețurile față de anul trecut mai ales la fructe.

Într-o piață din București, un kilogram de fasole boabe costă 15 lei. Morcovii, sfecla și ceapa se vând cu 7 lei kilogramul, iar prețurile roșiilor pe kilogram variază între 5 și 10 lei, în timp ce fructele proaspete s-au scumpit cu peste 20 de procente, potrivit INS.

Cât costă legumele în piață
Fasole boabe: 15 lei/kg
Dovlecel: 14 lei/kg
Ardei: 8 lei/kg
Morcovi: 7 lei/kg
Roșii: 5-10 lei/kg
Sursa: piață din Sectorul 4

Într-o piață din Sectorul 4, un kilogram de mere pornelte de la 5 lei și ajunge până la 10 lei.

Comercianții care vând fructe de ani de zile spun că vânzările au scăzut considerabil în ultimul an. „Clienții se uită să cumpere cât mai ieftin. Prețurile au crescut față de anul trecut cam cu 20%-25%, iar vânzările sunt mult mai slabe”.

Un alt produs la mare căutare în această perioadă este peștele. Într-o pescărie din București, un kilogram de macrou proaspăt se vinde cu 40 de lei. 

Macroul are un preț foarte ridicat, cel mai ridicat din toate timpurile. Nu cred că a mai fost așa de scump vreodată. Plecând de la macroul vrac, care poate să fie 13 lei , ajungem la ambalat la 19 lei sau filetatul poate să fie și 20 de lei kilogramul”, spune Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii.

Postul Crăciunului durează 40 de zile.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
Traian-Berbeceanu01
3
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Digi Sport
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum...
Ultimele știri
Explozie puternică urmată de incendiu în Buenos Aires, cel puțin 22 de răniți. Risc toxic în capitala Argentinei
Donald Trump va da în judecată BBC. Președintele american anunță că va cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”. Tricolorii, calificați 100% la barajul pentru Cupa Mondială
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Ce alimente recomandă nutriționiștii în Postul Crăciunului. Care sunt riscurile unui regim alimentar incorect
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Începe Postul Crăciunului 2025: Obiceiuri pe care preotul le interzice până la sărbătoarea Nașterii Domnului
Lăsata Secului pentru postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului 2025. Cele mai importante tradiții explicate de preot: „Este o zi a iertării”
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Postul Nașterii Domnului 2025: Ce alimente sunt interzise pentru 40 de zile. Cum explică preotul perioada de pregătire până la Crăciun
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Când începe Postul Crăciunului 2025: Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era...
Fanatik.ro
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cum recunoști pastele de calitate. Culoarea lor e cel mai important detaliu, spun chefii italieni
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Acum e sigur: România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială 2026! Ce se schimbă dacă termină grupa pe...
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA