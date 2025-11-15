Postul Crăciunului se dovedește a fi o nouă provocare pentru buzunarele românilor: comercianții din piețe se plâng că nu mai au clienți, iar românii se plâng de prețurile din ce în ce mai mari, arată Digi24. Fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, dar nici cele importate nu fac excepție. Scumpiri mari se înregistrează și în vitrinele cu pește. Oamenii nu mai cumpără la kilogram, ci la bucată, spun comercianții.

„Oamenii nu mai cumpără ca înaine”, spun comercianții din piețe, dezamăgiți. Clienții îi aprobă: prețurile au crescut, iar sacoșa de cumpărături e din ce în ce mai goală. Românii se plâng că au crescut prețurile față de anul trecut mai ales la fructe.

Într-o piață din București, un kilogram de fasole boabe costă 15 lei. Morcovii, sfecla și ceapa se vând cu 7 lei kilogramul, iar prețurile roșiilor pe kilogram variază între 5 și 10 lei, în timp ce fructele proaspete s-au scumpit cu peste 20 de procente, potrivit INS.

Cât costă legumele în piață

Fasole boabe: 15 lei/kg

Dovlecel: 14 lei/kg

Ardei: 8 lei/kg

Morcovi: 7 lei/kg

Roșii: 5-10 lei/kg

Sursa: piață din Sectorul 4

Într-o piață din Sectorul 4, un kilogram de mere pornelte de la 5 lei și ajunge până la 10 lei.

Comercianții care vând fructe de ani de zile spun că vânzările au scăzut considerabil în ultimul an. „Clienții se uită să cumpere cât mai ieftin. Prețurile au crescut față de anul trecut cam cu 20%-25%, iar vânzările sunt mult mai slabe”.

Un alt produs la mare căutare în această perioadă este peștele. Într-o pescărie din București, un kilogram de macrou proaspăt se vinde cu 40 de lei.

„Macroul are un preț foarte ridicat, cel mai ridicat din toate timpurile. Nu cred că a mai fost așa de scump vreodată. Plecând de la macroul vrac, care poate să fie 13 lei , ajungem la ambalat la 19 lei sau filetatul poate să fie și 20 de lei kilogramul”, spune Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii.

Postul Crăciunului durează 40 de zile.

