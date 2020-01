Primarul care a propus anchete sociale pentru cei care vor să aibă copii nu a venit la CNCD, dar a trimis o scrisoare

Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, nu s-a prezentat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), unde fusese citat pentru declaraţiile privind anchetele sociale în cazul familiilor care vor să aibă copii. În schimb, a trimis un punct de vedere scris, motivând că prezenţa nu e obligatorie şi că Consiliul e numit politic.

Dorin Florea a declarat pentru Mediafax că nu este obligatoriu să se prezinte la CNCD și că procedura permite și transmiterea unui document scris.

„Am fost invitat la CNCD, dar nu trebuie să mă prezint fizic, am trimis o scrisoare, am această alternativă. Am adus o serie de argumente în sprijinul propunerii pe care au lansat-o și am explicat ce am făcut pentru comunitatea din Târgu Mureș. Nu este prima oară când sunt invitat la CNCD, cei de acolo sunt puși politic și dacă ești pus politic și ți se cere să faci un lucru, îl faci. Asta nu înseamnă că trebuie să faci abuzuri. Să facă o cercetare asupra subiectului, foarte bine, dar sper să se lămurească definitiv că problema este cât se poate de serioasă și reală”, a spus Florea.

Șeful CNCD, Asztalos Csaba, a spus că a primit un punct de vedere scris din partea lui Florea, în care acesta își susține declarațiile şi se consideră nevinovat.

CNCD ar putea da o soluţie într-o săptămână în acest caz.

Dorin Florea propune ca viitorii părinți să facă copii în urma unei anchete sociale care să țină cont, printre altele, de situația financiară și de educație. El mai consideră că cei care nu îndeplinesc criteriile ar trebui să rămână fără copii.

