Primarul General, despre majorarea biletelor STB: Vorbim de scumpiri după ce transportul public va fi curat și o să vină la timp

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat vineri că o decizie privind majorarea tarifului STB ar putea fi luată doar după ce mijloacele de transport public vor fi curate și vor respecta orarul de circulație.

„Pentru moment eu am două urgențe pe care le-am transmis societății de transport public. S-au făcut ceva progrese în fiecare dintre ele. Îmi doresc ca transportul public să fie mult mai curat decât am văzut până acum. Al doilea lucru pe care vreau să îl facem este ca orarul să fie respectat de către fiecare dintre autobuze, troleibuze și tramvaie”, spune Nicușor Dan, întrebat despre posibilitatea creșterii tarifului STB.

Primarul general al Capitalei a declarat că există progrese în acest sens și că este convins că bucureștenii își doresc să circule în mijloace curate, care să ajungă la timp.

„Eu cred că suntem aproape de aceste două lucruri pe care bucureștenii și le doresc - transportul public să fie curat și să vină la timp. După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem discuta detalii. (...) Eu vreau să realizăm aceste două lucruri până în vară”, a conchis Nicușor Dan.

Directorul Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, a propus recent introducerea unui tarif de 3 lei pe oră pe mijloacele de transport în comun şi a unui abonament anual de cel mult 500 de lei.

„Atribuţiile cu modificarea tarifelor în momentul de faţă le are prin contractul de delegare Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Bucureşti-Ilfov (ADITBI). E adevărat, împreună cu colegii mei am gândit un model care să avantajeze utilizatorul frecvent al mijloacelor de transport în comun. La ce ne-am gândit? La faptul că trebui să promovăm abonamentele în defavoarea călătorilor ocazionali. Cetăţenii care circulă zilnic cu transportul în comun trebuie să aibă beneficii, iar aceste beneficii trebuie cuantificate prin calitatea transportului şi prin tarife care să îi avantajeze. În acest sens, avem propuneri şi în aceste zile o să plece către ATDBI şi către primarul general propuneri de tarife şi aici mă refer la tariful pe oră şi tariful pe 90 de minute. De asemenea, dorim implementarea pe modelul european a unor abonamente pe jumătate de an, abonamente anuale cu beneficii majore pentru cetăţean", a anunțat Adrian Criţ, citat de Agerpres.

„Ceea ce propunem noi va intra într-o dezbatere, care poate fi efectuată şi prin dumneavoastră. Luând în considerare ce se întâmplă şi în Europa şi luând în considerare tarifele existente în momentul de faţă în municipiile reşedinţă de judeţ, consider că un tarif pentru utilizarea transportului public în decurs de o oră, de circa 3 lei, şi aici este discutabil, ar fi unul corect. De asemenea, pentru favorizarea călătorului care este partenerul nostru, pentru abonamentul anual ar fi corect un preţ de maximum 500 de lei. Aşa am favoriza şi am atrage de partea noastră călătorii fideli”, a adăugat şeful STB.

