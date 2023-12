Imagini în exclusivitate cu mașina furată în care erau fostul ministru al muncii, Marius Budăi, și deputatul PSD Dan Constantin Șlincu. Cei doi au fost lăsați fără autovehicul la frontieră când se întorceau din Republica Moldova. Mașina deputatului PSD era declarată furată de autoritățile belgiene încă din anul 2016. Fusese înmatriculată în anul 2015 de deputatul PSD, care a declarat că nu știa că aceasta era furată. Deputatul PSD spune că se consideră o victimă și că va iniția un proiect de lege ca românii de bună-credință care vor să cumpere o mașină din străinătate să nu ajungă în situația lui.

Polițiștii de frontieră au confiscat mașina, iar autovehiculul marca Audi A6 e sigilat și va rămâne așa până va fi clarificată toată situația.

Între timp s-a deschis un dosar penal in rem pentru tăinuire, dosar care vizează fapte, nu persoane.

Primele declarații ale deputatului PSD, Dan Constantin Șlincu

Parlamentarul se consideră o victimă și spune că a fost înșelat.

"Când ne-am întors în țară de la un eveniment de la Chișinău, am fost informați că trebuie să ni se rețină mașina, am fost anunțați că mașina ar fi fost declarată ca furată în 2016. Eu am achiziționat-o în 2015.

Am cumpărat-o de la o persoană din Galați, și era înmatriculată tot în România. Sunt o victimă, am fost înșelat. Voi încerca să acționez în instanță vânzătorul care a fost de rea-credință.

În fiecare an am ieșit din țară, în țările europene, nu am ieșit într-o țară non-UE.

Aștept ca autoritățile statului să își facă datoria. Voi încerca să inițiem o procedură legislativă ca românii de bună-credință care doresc să cumpere o mașină din străinătate să nu mai fie în situația mea.

A fost o situație neplăcută", a declarat Dan Constantin Șlincu.

Budăi: Voi avea o discuție extrem de serioasă cu specialiștii din Ministerul de Interne

Șlincu și Budăi se întorceau din Republica Moldova. Bolidul a fost înmatriculat în 2015 pe numele parlamentarului Dan Constantin Șlincu și dat în urmărire un an mai târziu de către polițiștii din Belgia. Seara trecută, cei doi politicieni au prezentat și pașapoartele diplomatice, dar polițiștii de frontieră au decis să oprească mașina pentru verificări suplimentare, iar ei au fost lăsați să se descurce, să se întoarcă în țară.

Marius Budăi: "Eu eram pasager în mașina proprietate personală a colegului meu Dan Șlincu, dar dumnealui a demonstrat și a lăsat acte la vamă. Colegul meu a achiziționat mașina în 2015, în toamnă.

E o chestiune extrem de gravă și eu voi avea o discuție extrem de serioasă cu specialiștii din Ministerul de Interne, pentru că mi se pare foarte grav ca, timp de 8 ani de zile, această mașină să fie dată furată și proprietarul mașinii, care a cumpărat-o cu bună-credință, să nu fie informat. Colegul meu a achiziționat mașina de la o doamnă din Galați, cred, sau Brăila, în 2015, undeva în toamnă. În 5 ianuarie 2016, mașina a fost introdusă în sistemul european ca fiind furată. Și de atunci până acum colegul meu a mai ieșit din țară, într-adevăr nu în afara granițelor UE, dar a circulat cu această mașină.

Am crezut că e o farsă. Sincer am crezut că e o farsă, pentru că nici prin cap nu-mi trecea...Colegul meu la început a râs, după care bineînțeles au venit lucrătorii din Vamă, de la Poliția de Frontieră, ne-au informat care este situația, i-am întrebat dacă, procedural, putem preda mașina la Botoșani, să ne putem continua drumul. Ne-au informat că nu. Au fost extrem de profesioniști și civilizați".

Incidentul scoate la iveală o lacună uriașă. Bazele de date ale autorităților nu sunt interconectate. Astfel, o mașină furată poate circula fără probleme.

