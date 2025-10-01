Live TV

Primele ninsori în țară din acest sezon. Ce sfaturi are Salvamont pentru românii care vor să facă drumeții la munte

Data publicării:
ninsoare
FOTO: Shutterstock

Echipamentul adecvat, verificarea prognozei meteo, traseele alese cu grijă, alimentaţia corespunzătoare şi echipamentul de iluminat sunt principalele aspecte de care turiştii care aleg să efectueze trasee montane în această perioadă trebuie să ţină cont, potrivit şefului Salvamont România, Sabin Cornoiu.

El a menţionat, miercuri, că iarna şi-a făcut deja simţită prezenţa în zonele montane, au avut loc primele căderi de zăpadă, iar cei care merg pe munte trebuie să ţină cont că astfel de episoade vor fi din ce în ce mai dese.

„Vremea s-a răcit foarte mult, iar la peste 1.500 de metri temperaturile devin din ce în ce mai scăzute. Chiar dacă ziua ni se pare călduroasă, trebuie să înţelegem că la altitudini mari putem înregistra temperaturi foarte aproape de zero grade, poate chiar şi sub zero grade, şi asta înseamnă că în toate excursiile pe care le facem la munte trebuie să avem un echipament care să ne asigure o protecţie termică foarte bună. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice, să analizăm foarte bine toate prognozele meteo, pentru că ele devin din ce în ce mai exacte, şi atunci când vedem că în zona submontană se anunţă ploi, putem să ne aşteptăm oricând ca în zona alpină înaltă aceste ploi să se transforme în gheaţă sau în lapoviţă sau zăpadă şi acest lucru să ne creeze probleme în deplasări", a declarat Sabin Cornoiu, potrivit Agerpres. 

Şeful Salvamont România a detaliat şi câteva dintre cele mai importante aspecte de care turiştii trebuie să ţină cont în această perioadă.

„Echipament adecvat, traseele alese în aşa fel încât să putem să le facem în timpul zilei, în perioada de lumină, acum se întunecă mult mai repede şi dacă abordăm trasee lungi cu siguranţă este bine să avem la noi echipament de iluminat pe timp de noapte, alimentaţie corespunzătoare, susţinătoare de efort, acumulatori de rezervă pentru telefon, pentru că la aceste temperaturi scăzute şi bateria telefonului se va consuma mult mai repede şi foarte mare atenţie atunci când sunt abordate suprafeţele de munte sau de potecă care sunt sunt acoperite cu un strat oricât de mic de zăpadă sau de gheaţă, pentru că acolo se poate aluneca", a adăugat Sabin Cornoiu.

În cazul unui accident pe munte, cel mai important este ca victimei să îi fie menţinută temperatura corpului, potrivit sursei citate.

„În cazul unui incident, în primul rând recomandăm ca grupul să rămână unit, să nu se abandoneze unii pe alţii, în cel mai rău caz poate să plece cineva din grup, unul-doi oameni să caute semnal, dar să încercăm în primul rând să-i menţinem echilibrul termic persoanei accidentate, să o încălzim cât putem de mult, să alertăm echipele de salvare montană şi, în funcţie de timpul estimat în cât timp pot să ajungă la noi, să pregătim victima pentru a aştepta echipa de salvatori. Repet, să încercăm să-i conservăm cât mai bine temperatura, să o protejăm cât mai bine, pentru că aceasta este principala problemă în acest moment, expunerea la frig. Orice nor care apare şi care obturează soarele va face ca temperatura să scadă cu câteva grade, iar după ce soarele asfinţeşte, cu siguranţă temperatura va scădea foarte mult, creând o diferenţă foarte mare între temperatura din timpul zilei şi cea din timpul nopţii", a precizat Sabin Cornoiu.

Echipele salvamont, singurele structuri abilitate legale pentru intervenţia în salvarea montană, pot fi alertate prin Dispeceratul Naţional Salvamont, la numărul de telefon SALVAMONT (0725826668), sau prin 112, dar şi de pe aplicaţia SALVAMONT pentru telefoanele mobile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
2
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
3
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
contor electric
4
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme...
boeing p8 poseidon in zbor
5
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Coaliția amână din nou decizia privind tăierile din primării...
Press conference of the Chairman of the Parliament of the Republic of Moldova Igor Grosu and the Chairman of the House of Representatives of the Irish Parliament Sean O'Fergale following the meeting.
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din...
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Consiliul Fiscal, despre măsurile de austeritate luate de Guvernul...
Ultimele știri
Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea alegerilor din România. Temele reuniunii de la Copenhaga
România pregătește proiectele pe apărare care vor fi finanțate prin programul SAFE. Bolojan, discuții cu mai mulți miniștri la Guvern
Situație rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
un barbat merge prin viscol
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM anunță vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării HARTĂ
frunze tomnatice si oameni in parc
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni
frunza inghetata
Cea mai rece dimineață de septembrie din țară. La Miercurea-Ciuc au fost -6,4 grade Celsius
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
vânt
Cod galben de vânt puternic până sâmbătă, într-un județ din vestul țării. Cum va fi vremea în București
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, tandemul perfect și acasă, și la golf. Veseli, concentrați și...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
Pro FM
„Amore”. Dua Lipa, spectaculoasă în costum de baie, pe iaht, în Italia, în imaginile de peste 2 milioane de...
Film Now
Din Sydney până la Beverly Hills, în culisele imperiului imobiliar al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Au...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
George Burcea are o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub. Cine este Mădălina, blonda care i-a...