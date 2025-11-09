Live TV

Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice”

Data publicării:
radu miruta - Sara Al Saud
Prințesa Sara al Saud (stânga) și Radu Miruță (dreapta). Foto: Facebook/Radu Miruță

Radu Miruță a anunțat duminică, 9 noiembrie, că a avut o întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite. Ministrul Economiei a transmis că „România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene”.

„Astăzi am avut onoarea de a o întâlni, în mod oficial, pe Alteța Sa Regală, Prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite - un exemplu de implicare personală în promovarea intereselor propriei țări”, a scris Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul Economiei a povestit și despre prima interacțiune cu prințesa Sara al Saud: „Prima noastră interacțiune a avut loc telefonic, într-un context în care nu puteam onora invitația de a participa la lucrările celei de-a 26-a Adunări a Națiunilor Unite pentru Turism, organizată la Riyadh, din cauza unei agende devenite extrem de încărcate. Recunosc că, la momentul în care colegii de la cabinet mi-au comunicat că voi avea o convorbire telefonică cu Alteța Sa, am crezut că este o glumă. Nu a fost. În schimb, am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realitățile economice ale regiunii, și foarte convingătoare. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct și productiv”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totodată, Radu Miruță a mai precizat că România are la dispoziție „surse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere”.

„Am spus-o și în trecut, am şi acționat ca atare, și continui să cred cu tărie: România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene. 

Avem resurse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere. Este datoria noastră să le valorificăm cu demnitate, cu fruntea sus, acolo unde alte state au nevoie de ceea ce România poate oferi. 

Astfel de întâlniri reconfirmă că diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României”.

Citește și:

Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”

Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
3
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
5
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită...
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează...
Marius Isăila la DNA.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului...
masina de politie
Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul...
Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Doi români au fost răniți la Istanbul, într-un atac armat în Piața...
Ultimele știri
O „bijuterie ascunsă” în Groenlanda de Est: cabana plutitoare care oferă experiența unei evadări complete
Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer. Un nou studiu arată câți pași pe zi pot face diferența
„Mobilizare mascată”? Ce înseamnă noua lege din Rusia și câți rezerviști are la dispoziție Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei Saudite de legile fizicii și ale finanțelor
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă
Medientag bei Rheinmetall in Unterlüss
Miruţă, despre contractul cu Rheinmetall: „Am introdus obligaţia de a implica furnizorii din lanţul de producţie local”
radu miruta
Radu Miruță: Guvernul analizează toate ofertele pentru drone, armament și salvarea șantierului naval Mangalia, prin programul SAFE
ranca-transalipna
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost...
rafinaria petrotel lukoil
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide compania să transfere ar trebui să treacă de...
Playtech
Când este nevoie de autorizație pentru gard? Sancţiuni actualizate
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Nici n-a vrut să audă! Elena Rybakina a oferit imagini nemaivăzute, pe teren, după ce a câștigat Turneul...
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...