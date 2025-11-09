Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice”

Radu Miruță a anunțat duminică, 9 noiembrie, că a avut o întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite. Ministrul Economiei a transmis că „România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene”.

„Astăzi am avut onoarea de a o întâlni, în mod oficial, pe Alteța Sa Regală, Prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite - un exemplu de implicare personală în promovarea intereselor propriei țări”, a scris Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul Economiei a povestit și despre prima interacțiune cu prințesa Sara al Saud: „Prima noastră interacțiune a avut loc telefonic, într-un context în care nu puteam onora invitația de a participa la lucrările celei de-a 26-a Adunări a Națiunilor Unite pentru Turism, organizată la Riyadh, din cauza unei agende devenite extrem de încărcate. Recunosc că, la momentul în care colegii de la cabinet mi-au comunicat că voi avea o convorbire telefonică cu Alteța Sa, am crezut că este o glumă. Nu a fost. În schimb, am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realitățile economice ale regiunii, și foarte convingătoare. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct și productiv”.

Totodată, Radu Miruță a mai precizat că România are la dispoziție „surse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere”.

„Am spus-o și în trecut, am şi acționat ca atare, și continui să cred cu tărie: România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene.

Avem resurse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere. Este datoria noastră să le valorificăm cu demnitate, cu fruntea sus, acolo unde alte state au nevoie de ceea ce România poate oferi.

Astfel de întâlniri reconfirmă că diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României”.

