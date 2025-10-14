Live TV

Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce contractele de închiriere au expirat

plaja-demolare constructii-octombrie 2025
ANAR a anunțat se vor organiza licitații pentru închirierea plajelor administrate de ABA Dobrogea-Litoral. Foto: Facebook/Apele Române

Imagini ca după ciclon pe litoral, unde operatorii de plajă au demolat construcțiile după ce contractele de închiriere au expirat. Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că operatorii trebuie să predea terenurile libere.

„Contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinație turistică au încetat la termen, iar operatorii economici au obligația de a preda terenurile libere de sarcini”, a transmis ANAR pe Facebook, postarea fiind însoțită de două fotografii și un videoclip cu resturile rămase după demolarea construcțiilor.

Aceeași sursă a mai precizat că se vor organiza licitații pentru închirierea plajelor administrate de ABA Dobrogea-Litoral.

Anunțul privind neprelungirea contractelor de închiriere a fost făcut de ANAR și pe 6 octombrie: „Solicitările operatorilor economici în acest sens nu pot fi aprobate, întrucât ar încălca principiile legalității, transparenței și egalității de tratament între participanți”.

Hotărârea de a nu prelungi contractele a fost luată după verificări care au indicat că suprafeţele închiriate nu corespundeau cu cele folosite efectiv.

„Noile licitații vor include extinderea suprafețelor disponibile și schimbarea categoriei unor sectoare de plajă. 

50% din sumele obținute din închirierea plajelor vor reveni bugetului de stat, iar restul de 50% vor fi folosite pentru investiții în infrastructura de gospodărire a apelor – lucrări de întreținere, consolidare și protecție a plajelor Mării Negre”, se mai arată în postarea cu pricina.

„Pregătim o nouă etapă de administrare transparentă și eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitații publice deschise, în care toți operatorii interesați vor avea șanse egale. Scopul nostru este să corectăm disfuncționalitățile constatate în trecut și să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitație și schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat și vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere și la protejarea plajelor românești”, a transmis Florin Ghiță, director general ANAR.

Cum arată plajele din România la final de sezon. Turiștii au lăsat în urmă chiștoace de țigări, resturi alimentare și ambalaje

Plaja din Costinești s-a transformat în șantier: La finalul lucrărilor, va avea 100 m lățime și 2,7 km lungime

