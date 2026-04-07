Rapperul Offset, așteptat la București la sfârșitul lui mai, a fost împușcat în Florida

Rapperul Offset a fost împușcat, luni, în apropierea unui cazino popular din Florida, anunță TMZ. Artistul a fost internat de urgență în spital și a fost stabilizat de medici, potrivit unui reprezentant al grupului Migos, din care Offset face parte.

Offset urma să ajungă la București, la finalul lunii mai, ca invitat special al festivalului BBB Around The World 2026, în perioada 29-30 mai.

Offset a fost căsătorit cu celebra interpretă Cardi B, cu care are și trei copii. Cei doi s-au căsătorit în 2017 în Atlanta, iar Cardi B a anunțat că au divorțat în 2024.

„Departamentul de Poliție Seminole a declarat că o persoană a suferit răni care nu îi pun viața în pericol, luni seară, într-o zonă de valet din afara cazinoului Seminole Hard Rock din Hollywood, Florida”, relatează CNN.

Două persoane au fost reținute de poliție, iar oficialii investighează incidentul, conform unui comunicat al Poliției. „Locul incidentului este securizat și nu există nicio amenințare la adresa publicului”, conform departamentului de poliție.

Acest eveniment readuce în prim-plan tragedia din 2022, când vărul lui Offset, Takeoff (de asemenea membru al trupei Migos), a fost împușcat mortal.

Trio-ul, cunoscut pentru flow-ul său rapid de tip „triplet”, a devenit unul dintre cele mai populare grupuri de hip-hop din toate timpurile. S-au lansat cu succesul din 2013, „Versace”, iar ulterior au obținut nominalizări la premiile Grammy pentru cel mai bun album rap cu materialul „Culture” din 2018, în timp ce o piesă de pe acesta a primit o nominalizare pentru cea mai bună interpretare rap.

