Reacția lui Dragoș Anastasiu în scandalul de mită la ANAF: „În dosar am fost martor, nu denunțător”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a reacționat la scandalul iscat de implicarea sa într-un dosar de corupție prin care o fostă consilieră de la ANAF a fost condamnată în urmă cu doi ani pentru că a primit de la compania acestuia „o taxă de protecție”. „În dosar am fost martor, nu denunțător,” a transmis Anastasiu pe pagina de Facebook.

Dragoș Anastasiu a declarat că nu a existat nicio acțiune împotriva sa și nu a avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic.

„În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală,” a precizat Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul a oferit detalii despre faptă, precizând că dorește ca mai mulți „antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni”.

„Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, “recomandând” soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor.

Când, fiind antreprenor, gestionezi mai multe companii care, la rândul lor, sunt conduse de manageri, este imposibil să ai informații la zi și amănunte despre toate operațiunile în derulare. Dar atunci când ai informațiile complete, trebuie să acționezi corect și în spiritul legii. Asta este ceea ce am făcut eu.

Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori să găsească curajul să nu accepte niciodată presiuni de tipul celor la care mulți dintre noi am fost supuși,” a explicat Anastasiu.

„Sunt astăzi în Guvernul României și pentru că nu vreau ca alți anterprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului care ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor,” a adăugat vicepremierul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dragoș Anastasiu se află în centrul unui scandal public, în contextul în care numele vicepremierului a apărut într-un dosar de corupție prin care o fostă consilieră de la ANAF a fost condamnată în urmă cu doi ani pentru că a primit de la compania acestuia „o taxă de protecție” de peste 150.000 de euro pentru a nu fi deranjat de organele fiscale. Guvernul a subliniat că Anastasiu nu a fost urmărit penal în acest dosar, în timp ce președintele Nicușor Dan a precizat că nu știe nimic despre acest caz.

Editor : A.P.