Reacția NATO după anunțul retragerii unor militari americani din România: Nu e neobișnuit. Prezența SUA în Europa rămâne ridicată

NATO și autoritățile din SUA au discuții „apropiate” cu privire la prezența forțelor americane în Europa, a declarat miercuri un oficial NATO, după ce Ministerul Apărării din România a anunțat că aliații au fost notificați cu privire la planurile SUA de a reduce numărul militarilor de pe Flancul Estic, relatează Reuters.

„Ajustările făcute prezenței forțelor SUA nu sunt neobișnuite”, a declarat oficialul NATO, adăugând că, „chiar și cu această ajustare, postura forțelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani”.

„NATO și autoritățile americane sunt în strânsă legătură cu privire la prezența noastră generală – pentru a ne asigura că NATO își menține capacitatea robustă de descurajare și apărare, iar autoritățile americane au informat NATO în prealabil cu privire la această ajustare”, a mai spus oficialul.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre.

„Face parte din planul de ajustare al posturii americane la nivel mondial”, a precizat el.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, a precizat și Ministerul Apărării.

„Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, potrivit instituției.

