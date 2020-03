O româncă din Italia a povestit la Digi24 cum a fost diagnosticată cu coronavirus, în Italia. Ea spune că nu a fost dusă la spital pentru tratament și că stă în carantină cu soțul și fetița, dar că aceștia nici nu au fost testați.

„Acum sunt relativ bine. Am început să mă simt rău în 24 februarie, am avut febră mare, am chemat ambulanța. Mi-au spus să stau acasă, medicul de familie mi-a dat antibiotic prin telefon, nu a venit să mă consulte. În 28 am chemat din nou ambulanța, m-au dus la spital și mi-au făcut și teste pentru coronavirus. Alaltăieri am aflat că de fapt sunt pozitivă”, a povestit femeia.

„Sunt panicată de ideea că am stat în casă cu fetița și cu soțul. Am sunat la autoritățile de aici, nu a venit nimeni să facă testul, am sunat la Ambasada României și Consulatul din Milano. Autoritățile italiene dau din umeri. Suntem izolați, dar e inevitabil contactul între noi în casă. De la spital mi-au zis să stau liniștită pentru că totul a trecut, dar poate soțul meu să fie infectat și să nu știe”, spune femeia.

MAE a confirmat că un cetățean român a fost diagnosticat cu Covid-19 în Italia.

„Cetățeanul are simptome ușoare, fiind în auto-izolare la domiciliu”, potrivit Ministerului de Externe.

Este primul cetățean român infectat cu Covid-19 în Italia, unde bilanțul epidemiei a ajuns la 148 de morţi. Numărul total al infecţiilor este de 3.296.