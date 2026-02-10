România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției

România se regăsește la coada clasamentului statelor Uniunii Europene din punct de vedere al percepției asupra corupției existente, potrivit unui raport anual realizat de Transparency International. Țara noastră are, practic, un indice al corupției comparabil cu cel al „democrațiilor fragile”.

Indicele de percepție a Corupției măsoară percepția asupra corupției existente în sectorul public din 182 de state și teritorii, arată reprezentanții Transparency International.

Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, unde zero înseamnă „foarte corupt”, iar 100 înseamnă „deloc corupt”.

România (cu un scor de 45 de puncte) se clasează la coada clasamentului statelor Uniunii Europene din acest punct de vedere, fiind depășită doar de Bulgaria și Ungaria (ambele cu un scor de 40).

Media Uniunii Europene este de 62 de puncte.

Un alt aspect important de menționat este că, în ultimii 14 ani, România a avut scoruri similare în clasamentul realizat de Transparency International.

În 2012, România avea un Indice de Percepție a Corupției de 44. Cel mai mare scor, de 48, a fost obținut în anii 2016-2017.

Recomandări și priorități pentru România

Transparency International arată că prioritățile României ar trebui să fie „integritatea în funcția publică și reforme anticorupție”.

„O altă premisă esențială ce trebuie stabilită este aceea a stabilității instituțiilor anticorupție, eliminarea oricăror atacuri politice directe sau indirecte prin grupuri de presiune și separarea reală a puterilor în stat. În mod particular, România a traversat o perioadă de subminare a statului de drept care slăbește încrederea societății în instituțiile fundamentale ale statului”, potrivit Transparency International.

Realizatorii raportului subliniază că este necesară stabilirea conducerii Agenției Naționale de Integritate, asigurarea stabilității conducerii DNA, întărirea capacității operaționale a ANABI și reformarea Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

„Continuarea consolidării calității anchetelor penale anticorupție pentru a asigura finalmente faptul că acestea au succes în justiție și asigură o sustenabilitate a dosarelor”, potrivit sursei citate.

Transparency International arată, însă, că „ratele în scădere a restituirii dosarelor din camera preliminară și a achitărilor pentru dosarele trimise în judecată denotă o îmbunătățire a calității anchetelor”.

„Soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în ultimii ani, care privesc anchetele făcute anterior, au fost generate nu doar de calitatea precară și instabilitatea legislativă dar și de sancționarea lipsei de calitate a urmării penale raportată la așteptările create în societate prin acuzații spectaculoase, dar care nu au trecut testul instanței de judecată”, potrivit sursei citate.

Organizația recomandă pentru 2026 următoarele priorități:

Adoptarea legislației privind transparența declarațiilor de avere și interese;

Clarificarea infracțiunilor de luare și dată de mită în ce privește momentul consumării faptelor;

Adoptarea Codului de procedură administrativă pentru transparentizarea și obiectivizarea procedurilor și deciziilor din sectorul public;

Aplicarea pactelor de integritate în toate procedurile de achiziție a căror valoare depășește un milion de lei;

Întărirea responsabilității organismelor de control care identifică indicii privind fapte de corupție și nu le raportează, prin incriminarea faptelor de mușamalizare;

Combaterea dezinformării privind procedurile judiciare și stoparea instrumentalizării politice a combaterii corupției;

Cum stau alte state în topul Transparency International

Realizatorii raportului arată că statele cu democrații puternice au, în medie, un scor de 71 de puncte, în timp ce democrațiile fragile înregistrează un scor mediu de 47 de puncte.

În UE, cel mai mare scor (89) este înregistrat de Danemarca, urmată de Finlanda (88) și Suedia (80).

State precum Germania (77), Franța (66), Belgia (69), Spania (55), Italia (53) sau Croația (47) se situează peste România din acest punct de vedere.

„Corupția se înrăutățește la nivel global, chiar și democrațiile consolidate înregistrează o creștere a corupției, pe fondul declinului în leadership, relevă Indicele de Percepție a Corupției (IPC) 2025 lansat astăzi de Transparency International. Numărul țărilor cu scoruri de peste 80 de puncte s-a redus de la 12, câte erau în urmă cu un deceniu, la doar 5 în IPC 2025”, potrivit Transparency International.

