Live TV

România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției

Data actualizării: Data publicării:
Businessman,Briefcase,Document,Envelope,With,Dollar,Banknotes,On,White,Background.
Foto: Profimedia Images
Din articol
Recomandări și priorități pentru România Cum stau alte state în topul Transparency International

România se regăsește la coada clasamentului statelor Uniunii Europene din punct de vedere al percepției asupra corupției existente, potrivit unui raport anual realizat de Transparency International. Țara noastră are, practic, un indice al corupției comparabil cu cel al „democrațiilor fragile”. 

Indicele de percepție a Corupției măsoară percepția asupra corupției existente în sectorul public din 182 de state și teritorii, arată reprezentanții Transparency International.

Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, unde zero înseamnă „foarte corupt”, iar 100 înseamnă „deloc corupt”.

România (cu un scor de 45 de puncte) se clasează la coada clasamentului statelor Uniunii Europene din acest punct de vedere, fiind depășită doar de Bulgaria și Ungaria (ambele cu un scor de 40).

Media Uniunii Europene este de 62 de puncte.

Un alt aspect important de menționat este că, în ultimii 14 ani, România a avut scoruri similare în clasamentul realizat de Transparency International.

În 2012, România avea un Indice de Percepție a Corupției de 44. Cel mai mare scor, de 48, a fost obținut în anii 2016-2017.

Recomandări și priorități pentru România

Transparency International arată că prioritățile României ar trebui să fie „integritatea în funcția publică și reforme anticorupție”.

„O altă premisă esențială ce trebuie stabilită este aceea a stabilității instituțiilor anticorupție, eliminarea oricăror atacuri politice directe sau indirecte prin grupuri de presiune și separarea reală a puterilor în stat. În mod particular, România a traversat o perioadă de subminare a statului de drept care slăbește încrederea societății în instituțiile fundamentale ale statului”, potrivit Transparency International.

Realizatorii raportului subliniază că este necesară stabilirea conducerii Agenției Naționale de Integritate, asigurarea stabilității conducerii DNA, întărirea capacității operaționale a ANABI și reformarea Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

„Continuarea consolidării calității anchetelor penale anticorupție pentru a asigura finalmente faptul că acestea au succes în justiție și asigură o sustenabilitate a dosarelor”, potrivit sursei citate.

Transparency International arată, însă, că „ratele în scădere a restituirii dosarelor din camera preliminară și a achitărilor pentru dosarele trimise în judecată denotă o îmbunătățire a calității anchetelor”.
„Soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în ultimii ani, care privesc anchetele făcute anterior, au fost generate nu doar de calitatea precară și instabilitatea legislativă dar și de sancționarea lipsei de calitate a urmării penale raportată la așteptările create în societate prin acuzații spectaculoase, dar care nu au trecut testul instanței de judecată”, potrivit sursei citate.

Organizația recomandă pentru 2026 următoarele priorități:

  • Adoptarea legislației privind transparența declarațiilor de avere și interese;
  • Clarificarea infracțiunilor de luare și dată de mită în ce privește momentul consumării faptelor;
  • Adoptarea Codului de procedură administrativă pentru transparentizarea și obiectivizarea procedurilor și deciziilor din sectorul public;
  • Aplicarea pactelor de integritate în toate procedurile de achiziție a căror valoare depășește un milion de lei;
  • Întărirea responsabilității organismelor de control care identifică indicii privind fapte de corupție și nu le raportează, prin incriminarea faptelor de mușamalizare;
  • Combaterea dezinformării privind procedurile judiciare și stoparea instrumentalizării politice a combaterii corupției;

Cum stau alte state în topul Transparency International

Realizatorii raportului arată că statele cu democrații puternice au, în medie, un scor de 71 de puncte, în timp ce democrațiile fragile înregistrează un scor mediu de 47 de puncte.

În UE, cel mai mare scor (89) este înregistrat de Danemarca, urmată de Finlanda (88) și Suedia (80).

State precum Germania (77), Franța (66), Belgia (69), Spania (55), Italia (53) sau Croația (47) se situează peste România din acest punct de vedere.

„Corupția se înrăutățește la nivel global, chiar și democrațiile consolidate înregistrează o creștere a corupției, pe fondul declinului în leadership, relevă Indicele de Percepție a Corupției (IPC) 2025 lansat astăzi de Transparency International. Numărul țărilor cu scoruri de peste 80 de puncte s-a redus de la 12, câte erau în urmă cu un deceniu, la doar 5 în IPC 2025”, potrivit Transparency International.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bebelusi
Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025
Photo illustration in Ukraine - 13 Sept 2021
România a primit avizul formal al OCDE pentru afaceri fiscale. Ministerul Finanțelor: un pas major în procesul de aderare
documente, interviu, birou
Schimbările fiscale din România împing antreprenorii spre offshore și piețe externe. „Deciziile grăbite pot aduce costuri mai mari”
mircea lucescu la marginea terenului
Mircea Lucescu a fost externat. Zilele viitoare vor fi decisive pentru a vedea cine stă pe bancă în meciul cu turcii
china exporturi port economie
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde euro în 2025, după ce exporturile au crescut mai rapid decât importurile
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
armata rusia
Avertisment din Estonia: Rusia plănuiește o consolidare militară...
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Grindeanu: Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliarde...
Emmanuel Macron
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum
Mihai Călin: „Nu faci un rol doar la repetiții. Dacă vezi pe cineva care vorbește singur, ori are probleme psihice, ori este actor”
Digi24, lider incontestabil în topul celor mai citate surse media în 2025
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine sunt tinerii care s-au căsătorit cu adevărat în timpul show-ului lui Bad Bunny de la Super Bowl. Îl...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Moment nostalgic la Super Bowl 2026. Justin Bieber și Ludacris s-au îmbrățișat pe scenă, la 16 ani de la...