România, țara din Europa cu cel mai poluat aer. Măsurile pe care le pot lua autoritățile pentru a reduce poluarea

Data publicării:
Poluare
Foto Garda de Mediu/Facebook

România este țara din Europa cu cel mai poluat aer. Nici alte țări de pe bătrânul continent nu stau mai bine la acest capitol. De exemplu, nordul Italiei este zona cea mai poluată, iar oamenii din orașele Milano, Brescia și Veneția inspiră cel mai poluat aer.

Conform Agenției Europene de Mediu, România ocupă primul loc în UE în ceea ce privește poluarea aerului.

Adela Mohanu, corespondent Digi 24 în Italia: „Suntem în una dintre cele mai industrializate, dar și cele mai populate zone din Europa. Multe fabrici, mulți oameni care folosesc mașini, centrale de apartament, aparate de aer condiționat - toate acestea sunt foarte poluante. Autoritățile au început să ia măsuri încă de acum câțiva ani. 

Milano, de exemplu, este împărțit în zone concentrice. Cele mai mari restricții sunt în centru, unde nu se poate intra cu mașini Euro 5 sau mai puțin de Euro 5. Însă, aceste restricții se înăspresc. De la 1 octombrie 2026, nu se va putea intra cu mașini Euro 5 sau mai mici nicăieri în Milano, nici măcar în orașele din provincia Milano, care au peste 30.000 de locuitori.

Aceste măsuri sunt permanente, însă ele sunt înăsprite în momentul în care este în vigoare o alertă de smog, care se emite de autorități atunci când sunt depășite limitele admise de poluare. Atunci, de exemplu, nimeni care are centrale pe lemne, peleți sau șeminee nu poate să le aprindă. De asemenea, agricultorii nu pot să împrăștie pe terenurile lor fertilizatori, fie că vorbim despre fertilizatori naturali sau sintetici. 

În Milano s-a interzis fumatul în aer liber, pentru a încerca să se reducă poluarea în aer”.

Întrebat cum arată datele și imaginile surprinse de Copernicus, Bogdan Antonescu, climatolog, a afirmat la Digi24: „Sunt primele date care ne oferă o imagine de ansamblu pentru toată Europa. Datele acestea Copernicus provin de la un satelit care a fost lansat acum câțiva ani, dar abia acum a început să furnizeze date.

Ne arată ce se întâmplă cu poluarea chiar în timp aproape real. Sunt imagini care, de exemplu, pun în evidență că nordul Italiei este o zonă în care există o concentrație mare de poluanți. Asta și pentru că acolo există condiții meteo, sau condiții care țin de geografia locului care mențin poluarea în zona respectivă. Apoi, sunt evidențiate marile regiuni urbane, care sunt ele în sine o sursă de poluare prin trafic, industrie”.

Conform analizei misiunii Copernicus Sentinel - 4, principalele surse de poluare sunt:

  • motoarele vehiculelor
  • centralele electrice
  • sistemele de încălzire.

„Acest satelit monitorizează mai multe surse de poluare, de exemplu dioxid de azot sau dioxid de sulf, care provin din trafic. Aceste surse de poluare monitorizate de satelitul Copernicus sunt precursori pentru un alt poluant - particulele materiale cu dimensiuni foarte mici. Sunt particule cu dimensiuni de 30 de ori mai mici decât diametrul unui fir de păr. 

Au un impact foarte mare asupra sănătății apoi. România nu stă prea bine la acest capitol pentru că există un alt raport despre starea poluării mediului la nivel global. Acolo, România apare în Europa ca una dintre țările cu mortalitatea cea mai ridicată la astfel de surse de poluare”, a mai spus climatologul.

Întrebat ce măsuri ar putea lua autoritățile pentru a reduce poluarea, Bogdan Antonescu a declarat: „Pe de o parte, să folosească aceste date pentru că, pe baza acestor date, putem să știm exact unde trebuie să luăm măsurile respective.  

O reducere a traficului în zonele urbane, o creare a așa-numitor zone cu emisii reduse - dar asta înseamnă că trebuie să investim și în partea de transport public, astfel încât să facilităm transportul în orașe chiar dacă reducem traficul automobilelor - și foarte important, mai ales pentru București, să păstrăm spațiile verzi pe care le avem și să încercăm să dezvoltăm cât mai mult aceste spații verzi. 

Apoi, sunt măsuri care trebuie luate la scară mai mare, de exemplu pentru industrie. Acolo sunt necesare o serie de norme care să fie mult mai stricte decât sunt în prezent. Ținta este de o reducere foarte mare a poluării la nivel european”.

