Care este cel mai bun moment din zi pentru a lua vitamina C: dimineața sau seara? Explicația medicului pentru o absorbție eficientă

Vitamina C, cunoscută și sub denumirea de acid ascorbit, este un compus solubil în apă cu proprietăți antioxidante și multiple beneficii pentru sănătatea întregului organism. Aceasta deține un rol esențial în regenerarea țesuturilor și în protejarea celulelor împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi, responsabili pentru dezvoltarea stresului oxidativ. Pentru o absorbție optimă, specialiștii explică în ce moment al zilei este important să iei vitamina C.

Vitamina C favorizează producția de colagen, o proteină care contribuie la menținerea supleții și elasticității pielii și acționează ca un antioxidant puternic, accelerând procesul de vindecare a leziunilor.

Ce beneficii are vitamina C

„Radicalii liberi sunt molecule instabile care pot provoca daune la nivel celular și pot cauza întregului organism. Însă, aceste molecule pot fi izolate atunci când în organism există o cantitate potrivită de vitamina C, împreună cu antioxidanți naturali precum glutation sau bioarginină (antioxidanți produși în celule).

Vitamina C are efect antioxidant, ajută la scăderea procesului inflamator din corp, iar un nivel optim în corp protejează celulele împotriva stresului oxidativ și ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor. De asemenea, este bine cunoscută pentru rolul său în susținerea sistemului imunitar, însă este și un nutrient care sprijină multe alte funcții importante ale organismului, inclusiv sănătatea creierului.

O cantitate optimă de vitamina C în organism ajută la absorbția fierului din alimentele de origine vegetală și susține vasele de sânge, prevenind astfel anemia feriprivă.”, a explicat medicul Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă.

Care este cel mai bun moment din zi pentru a lua vitamina C: dimineața sau seara?

„Organismul uman nu poate produce singur, în mod natural, vitamina C, motiv pentru care este nevoie să-i asiguri un aport constant, fie printr-un consum de alimente bogate în această vitamin, fie prin intermediul suplimentelor.

Vitamina C poate fi administrată în orice moment al zilei, însă, pentru a crește absorbția în organism și pentru a evita un eventual disconfort gastric, este indicat să administrezi suplimentul în prima parte a zilei, între orele 9-11 sau chiar și dimineața pe stomacul gol. Dacă sunt persoane care nu pot tolera consumul pe stomacul gol, atunci Vitamina C se poate lua și în timpul mesei.

Administrarea vitaminei C în prima parte a zilei, atunci când organismul este mai receptiv la nutrienți, poate avea și efect energizant.”, a mai adăugat medicul.

Care este cea mai bună formă de Vitamina C pentru organism

„Vitamina C lipozomală asigură o absorbție superioară, spre deosebire de alte forme, deoarece este încapsulată în lipozomi și permite o asimilare eficientă, direct în celulele organismului.”, a mai precizat medicul.

Lipozomii au o membrană dublă (bilayer) formată din fosfolipide, adică molecule care au o parte solubilă în apă (hidrofilă) și una insolubilă (hidrofobă). În interior pot încorpora substanțe hidrosolubile, iar în membrana lor pot încorpora substanțe liposolubile.

Alimente bogate în vitamina C

„Există multe surse alimentare bogate în vitamina C, iar printre cele mai importante amintim: citrice, în special lămâi și portocale, căpșuni, kiwi, pepene galben, ceapă, ardei gras, roșii și pătrunjel. Toate acestea pot fi consumate ca atare, în stare crudă, dar și în diferite combinații de sucuri naturale.

Uleiul de măsline facilitează tranziția mineralelor și vitaminelor la nivel celular și ajută înglobarea vitaminei C în organism. Astfel, este recomandat să se consume, o linguriță, în perioadele în care se administrează și suplimente care conțin vitamina C.”, conchide sursa Digi24.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.