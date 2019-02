Cât costă o viață de om în România. Sancțiunea primită de medicul care a refuzat să consulte o pacientă, iar aceasta a murit

Medicul care ar fi refuzat să consulte o pacientă, scriind în foaia de observaţie nemulţumirile sale legate de salariu şi de lipsa de personal, va fi sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 10% pe trei luni, a declarat vineri, pentru Agerpres, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu, Gigel Capotă.

„Astăzi am primit raportul de cercetare disciplinară prealabilă în legătură cu doamna doctor Vlad. Am aprobat propunerea Comisiei de cercetare disciplinară şi am dispus sancţionarea doamnei doctor Elena Vlad cu reducerea salariului de bază cu 10% pe trei luni”, a precizat Gigel Capotă.

Femeia care ar fi fost refuzată la un consult de către un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu a murit, în urmă cu aproximativ o săptămână, la un spital din Craiova.

„În legătură cu decesul care a survenit la clinica din Craiova pentru pacienta care a fost transportată de la SJU Târgu-Jiu, noi regretăm că pacienta respectivă a decedat", a declarat, luni, managerul SJU Târgu-Jiu.

În acest caz, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj a dispus efectuarea de verificări, potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Miruna Prejbeanu.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu a dispus, la sfârşitul lunii ianuarie, efectuarea unei analize în cazul unui medic care ar fi scris în foaia de observaţie a unui pacient nemulţumirile legate de salariu şi de lipsa de personal, refuzând să consulte respectivul bolnav.

Managerul SJU Târgu-Jiu a declarat că în acest caz a fost convocată Comisia de etică, a fost sesizat Colegiul Medicilor şi a fost constituită şi o comisie interdisciplinară.

„Am convocat în regim de urgenţă Comisia de etică pentru a face o analiză privind aspectele semnalate, cât şi de a veni cu propuneri şi măsuri în consecinţă. Totodată, a fost sesizat şi Colegiul Medicilor, pentru analiză şi măsuri. Suplimentar de măsurile respective, având în vedere evenimentele deosebite care au fost în ultimul timp, cu evoluţia agravantă a unor cazuri de afecţiuni bronhopulmonare cronice, am constituit şi o comisie de analiză interdisciplinară din care face parte directorul medical, care este medic specialist pe Infecţioase, cu un medic primar de la Dispensarul TBC, cu preşedinta Colegiului Medicilor, cu şeful de la Urgenţe şi cu şeful ATI-ului. Printre altele, comisia respectivă va analiza situaţia punctuală prezentată în media privind modul de acordare a îngrijirilor medicale de specialitate către unele categorii şi cazul respectiv la care s-a făcut referire”, a precizat, pe 29 ianuarie, Gigel Capotă.

El a mai afirmat că salariul medicului respectiv este de circa 15.000 de lei pe lună, sumă în care sunt incluse şi gărzile.

