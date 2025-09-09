Live TV

Exclusiv Câte spitale noi vom avea până în 2026? De trei ori mai puține decât s-au promis inițial. Lista completă anunțată de ministrul Pîslaru

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat lista finală a spitalelor care vor fi construite cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență și care pot fi gata până în august 2026. În loc de cele 24 promise inițial, pe listă au rămas doar opt spitale, iar trei dintre acestea ar urma să fie gata până la începutul anului viitor. Într-un interviu acordat Digi24.ro, ministrul a precizat că alte 9 unități, care pierd finanțarea din PNRR, vor fi realizate totuși cu bani europeni, dar prin alte programe. Lista completă a acestora, mai jos.

„În momentul în care am venit ca Guvern aveam 5 spitale pe care și Comisia Europeană spera că le putem face până la 31 august 2026. Apoi, în negocierile pe care le-am avut, împreună cu domnul ministru Alexandru Rogobete, cerând restrângerea termenelor, avem încă 3 spitale:

  • Spitalul de Urgență Cluj;

  • Spitalul Craiova;

  • Spitalul de Urgență Bistrița;

  • „Agripa Ionescu” de la Balotești;

  • Spitalul Sibiu;

  • Spitalul „Zerlendi” din București;

  • Spitalul de Inimă de la Târgu Mureș;

  • Spitalul „Sf. Apostol Andrei” de la Constanța;

Acestea sunt cele 8 spitale care continuă pe PNRR”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, la Digi24.ro. 

Alte 9 spitale ar putea primi finanțare

Dragoș Pîslaru a mai precizat că alte 9 spitale, care au pierdut finanțarea din PNRR pentru că nu au reușit să înainteze lucrările, vor putea fi realizate prin Fondul de Coeziune, adică un alt program prin care sunt alocate fonduri europene României. 

„Vestea cea mai importantă e că proiectele strategice vor putea fi preluate din PNRR pe Coeziune. Am fost la începutul săptămânii trecute la Bruxelles pentru a discuta cu vicepreședinții executivi. Și avem acum undă verde de a trece pe Coeziune proiecte strategice. Există program de sănătate pe Coeziune și vom prelua 9 spitale acolo.

Lista lor:

  • Spitalul Gerota din București;

  • Spitalul de la Oradea;

  • Spitalul de la Pitești;

  • Spitalul de la Alba Iulia;

  • Spitalul de la Vaslui;

  • Spitalul de Oncologie Timișoara;

  • Spitalul de la Giurgiu;

  • 2 spitale militare – la Brașov și la Pitești;

Câte vor fi gata până la finalul anului?

„Cam 3 dintre cele 8 se pot face până în ianuarie. Nu aș vrea să creez așteptări, dar am văzut graficele. Până în primăvară 5 ar trebui să fie gata și apoi, până pe 31 august, următoarele 3 – Zerlendi, Târgu Mureș și Constanța.

La noi energia de a-ți pune proiectul pe listă, de a semna un contract, a fost mult mai mare decât de a le și face. Spitalele au fost inițial 32, apoi 24, 23, 19… Au fost tot felul de cifre, de liste vehiculate”, a mai transmis ministrul. 

