De la investiţie la obsesie: Cum ajung criptomonedele să provoace dependenţă la fel ca jocurile de noroc

Pentru un număr tot mai mare de persoane, criptomonedele nu mai reprezintă doar o investiţie, ci devin un comportament compulsiv comparabil cu dependenţa de jocurile de noroc, avertizează specialiştii. Disponibile non-stop, slab reglementate şi promovate intens, acestea pot alimenta pierderea controlului, probleme financiare şi tulburări de sănătate mintală, în special în rândul tinerilor.

Pentru un număr tot mai mare de persoane, criptomonedele au încetat să mai fie o simplă investiţie şi au devenit o dependenţă. Specialiştii spun că aceasta prezintă aproape toate caracteristicile dependenţei de jocurile de noroc, însă rămâne în mare parte invizibilă deoarece societatea confundă adesea tranzacţionarea compulsivă cu ambiţia.

Pieţele de criptomonede sunt deschise 24 de ore din 24, şapte zile din şapte, sunt slab reglementate şi concepute pentru a menţine utilizatorii implicaţi permanent. Pentru persoanele vulnerabile, această combinaţie poate avea efecte devastatoare, iar efectele nocive sunt adesea mascate de aceleaşi recompense sociale care fac ca dependenţa de muncă să fie trecută cu vederea.

Jamie Giles, terapeut la Castle Craig, unul dintre cele mai importante centre de tratament al dependenţelor din Scoţia, a vorbit pentru Euronews despre cum poate fi recunoscut comportamentul problematic legat de investiţiile în criptomonede, cine este cel mai expus riscului şi ce poate fi făcut în astfel de situaţii. El tratează de ani de zile pacienţi cu obiceiuri problematice legate de criptomonede.

Ce este dependenţa de criptomonede

„Definirea investiţiilor problematice în criptomonede ţine de comportamentul implicat, nu de activul în sine”, a explicat Giles. „Criptomonedele, la fel ca alcoolul, nu reprezintă în mod inerent problema. Mulţi oameni investesc în mod responsabil.”

Potrivit acestuia, caracteristica definitorie este pierderea controlului. „Vorbim despre o persoană care devine obsedată de criptomonede, îşi amplifică permanent implicarea, încearcă să recupereze pierderile, eşuează atunci când încearcă să reducă activitatea şi continuă în ciuda efectelor evidente asupra finanţelor, relaţiilor şi stării de bine”, a spus el.

„Problema apare atunci când cineva revine în mod repetat în faţa ecranului împotriva propriei judecăţi, ascunde amploarea activităţii sale de tranzacţionare, îşi organizează viaţa emoţională în funcţie de preţurile criptomonedelor sau devine obsedat de recuperarea câştigurilor şi pierderilor”, a explicat specialistul.

În opinia sa, criptomonedele ocupă o poziţie deosebit de periculoasă între investiţiile obişnuite şi comportamentul compulsiv, inclusiv din cauza modului în care sunt concepute aceste produse.

Tranzacţionarea compulsivă este adesea confundată cu ambiţia

În prezent, dependenţa de criptomonede nu figurează ca diagnostic oficial în sistemele internaţionale de clasificare, însă Giles subliniază că absenţa unei etichete medicale nu înseamnă că fenomenul nu există. „Există totuşi un volum considerabil de cercetări care indică o corelaţie puternică cu tulburările de jocuri de noroc”, a afirmat el.

Un studiu realizat în Statele Unite pe peste 4.000 de participanţi a constatat că aproximativ două treimi dintre traderii de criptomonede prezentau comportamente de joc de noroc riscante sau problematice.

„Persoanele care se confruntă cu utilizarea riscantă a criptomonedelor sunt, în general, bărbaţi tineri”, spune Giles, menţionând că acest lucru reflectă tendinţele mai largi din universul cripto.

El descrie cazul tipic al unui tânăr profesionist aflat la mijlocul vârstei de 20 de ani, care recurge la alcool şi cocaină pentru a face faţă presiunii de la locul de muncă, apoi începe să tranzacţioneze criptomonede pentru a compensa pagubele financiare provocate de aceste obiceiuri, doar pentru a descoperi că a înlocuit o dependenţă cu alta.

Pericolul particular al criptomonedelor este că dependenţa poate părea productivitate. Spre deosebire de dependenţa de alcool sau droguri, care produce de regulă consecinţe vizibile, tranzacţionarea compulsivă este adesea confundată cu ambiţia şi chiar recompensată social.

Legătura cu sănătatea mintală este bine documentată, afirmă Giles. Anxietatea, depresia, tulburările de somn şi stresul cronic sunt frecvente, iar în cazurile severe pacienţii pot ajunge la crize psihologice acute. După pierderi financiare catastrofale, gândurile suicidare sunt și ele o consecință.

Criptomonedele pot funcţiona atât ca o cauză, cât şi ca un mecanism de adaptare la problemele psihologice. Tranzacţionarea compulsivă şi suferinţa emoţională se alimentează reciproc, iar componenta financiară poate face ca efectele negative să fie rapide şi severe.

Industria cripto exploatează lacunele de reglementare

Giles compară direct fenomenul cu jocurile de noroc şi avertizează asupra unei breşe pe care consideră că industria cripto o exploatează discret.

Odată cu eliminarea companiilor de pariuri sportive de pe tricourile cluburilor din Premier League începând cu sezonul 2026-2027, firmele din domeniul criptomonedelor ocupă tot mai mult acest spaţiu. Potrivit lui Giles, aproximativ 70% dintre cluburile din Premier League au în prezent un partener din zona criptomonedelor sau a tranzacţionării financiare.

„Aceste produse sunt promovate intens către publicul tânăr şi folosesc multe dintre aceleaşi tehnici persuasive care fac atât de controversată publicitatea pentru jocurile de noroc: susţinerea din partea celebrităţilor, promisiunea îmbogăţirii rapide şi teama de a rata o oportunitate. Nu ar trebui să permitem criptomonedelor să înlocuiască discret jocurile de noroc pretinzând că sunt fundamental diferite”, a avertizat el.

Autoritatea britanică de supraveghere financiară (FCA) a început deja să înăsprească regulile, eliminând promovările neautorizate, restricţionând publicitatea adresată tinerilor şi introducând limite pentru depuneri similare celor din industria jocurilor de noroc.

„Recunoaşterea problemei reprezintă deja jumătate din luptă, deoarece dependenţa este caracterizată în mod fundamental de negare”, spune Giles. Odată depăşită această etapă, oamenii trebuie să înţeleagă că nu sunt singuri şi nici nu au o problemă de caracter. „Dependenţa este o boală tratabilă, nu un eşec personal”, subliniază el.

Mesajul pentru familii este la fel de clar. Dependenţa de criptomonede afectează întreaga familie, nu doar persoana implicată. Cei apropiaţi nu trebuie să se simtă vinovaţi sau responsabili pentru situaţie.

Compasiunea este importantă, dar şi stabilirea unor limite clare. „Mai presus de toate, trebuie să aveţi grijă de voi înşivă. Puneţi-vă propria mască de oxigen înainte de a încerca să-i ajutaţi pe ceilalţi”, a concluzionat terapeutul.

Editor : M.I.