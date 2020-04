Managerul SAJ Suceava recunoaște neregulile reclamate de angajați: „Am făcut ceea ce spune legislaţia”

Managerul Ambulanţei Suceava recunoaşte că tot ceea ce spun subalternii săi este adevărat. Angajații au fost trimiși în misiuni, în perioada în care așteptau rezultatele testelor. În izolare au stat doar cei care aveau simptome clare de îmbolnăvire. În aceste condiții, oficialul susține că a respectat toate protocoalele stabilite de Ministerul Sănătății și de Institutul Național de Sănătate Publică.

Alexandru Lăzăreanu, managerul Serviciului de Ambulanţă Suceava: „Încă am făcut mai mult decât era scris acolo. (Reporter: Ei spun că tocmai nu s-a întâmplat asta şi că au fost testaţi unii dintre ei într-o zi de luni, vineri le-a venit rezultatul, unora pozitiv, şi în tot acest timp au lucrat.) Da, e adevărat! Sigur! Dar eu sunt vinovat că rezultatul a venit după o săptămână? Eu i-am testat că mi-au cerut să-i testez şi nu era niciunul suspect. Cei care au fost suspecţi au fost trimişi acasă. (Unii dintre ei au primit mesajul că sunt pozitivi în timp ce erau în misiune.) Da, e foarte adevărat, e 100% adevărat. Protocolul spune că la personalul medical se face testare, când vine rezultatul dacă este pozitiv se izolează la domiciliu sau în spital. Cum s-a spus aşa s-a făcut. Dacă ştiam că sunt bolnavi, dădeau vreun semn de boală sigur nu erau trimişi. Toţi am fost testaţi, inclusiv eu. Și am făcut ceea ce spune legislaţia. Nu am făcut absolut nimic în afara legislaţiei.”

45 dintre colegii ambulanțierului din Suceava care a murit sunt bolnavi. Alți 17 așteaptă rezultatele testelor. Aceasta este situația, la două săptămâni de la apariția primelor cazuri la Serviciul de Ambulanță. La fel ca și în Spitalul Județean, angajații ar fi fost chemați la muncă chiar dacă exista suspiciunea că sunt infectaţi.

