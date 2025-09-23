Live TV

OMS și EMA neagă declarațiile lui Donald Trump: Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul. Agenția Română a Medicamentului spune, la rândul său, că urmează recomandările Agenției Europene a Medicamentului.

Preşedintele american Donald Trump le-a sfătuit pe femeile însărcinate să nu folosească paracetamol, pe care-l asociază cu riscul unui autism ridicat în rândul copiilor, în pofida părerii contrare a medicilor, după care a discreditat în mod nefondat vaccinurile.

„Unele studii au sugerat o posibilă asociere între expunerea parentală la paracetamol şi autism, dar probele rămân inconsistente”, a declarat într-o conferinţă de presă un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, întrebat despre declaraţiile preşedintelui american.

„Mai multe studii nu au stabilit nicio relaţie de acest tip”, a declarat el şi a îndemnat la prudenţă înainte de a conchide asupra existenţei unei legături de cauzalitate între paracetamol şi autism, relatează News.ro..

Prezent în Doliprane, Dafalgan sau Tylenol în Statele Unite sau Canada, paracetamolul - sau acetaminofenul - este recomandat femeilor însărcinate împotriva durerii sau febrei, în timp ce alte medicamente, ca aspirina sau ibuprofenul, sunt contraindicate, mai ales în ultima parte a sarcinii.

Luni, preşedintele american vorbit și despre vaccinuri, a îndemnat la modificarea calendarului de vaccinare a copiilor şi a dat asigurări că persoanele care nu se vaccinează şi nu iau medicamente nu au autism.

Purtătorul de cuvânt al OMS a respins declaraţiile lui Donald Trump.

„Vaccinurile salvează vieţi, ştim acest lucru. Vaccinurile nu cauzează autism”, a subliniat el.

”Ele au salvat nenumărate vieţi. Acesta este un lucru pe care ştiinţa l-a demonstrat şi nu ar trebui să fie pus în discuţie”, a adăugat el, îndemnându-i pe lideri să urmeze recomandările autorităţilor sanitare.

„Ştiinţa este aici pentru a aduce probe care să ghideze politicile sanitare peste tot în lume”, a subliniat Jasarevic.

Purtătorul de cuvânt al OMS a explicat, că „atunci când calendarele de vaccinare sunt întârziate, perturbate sau modificate, fără să se verifice dovezile, riscul infecţiei creşte puternic, nu doar în cazul copilului, ci al întregii comunităţi”.

Autismul - o tulburare complexă şi cu un spectru larg - este studiat de zeci de ani, însă administraţia Trump a promis, la începutul anului, să dezvăluie într-un timp-record cauzele a ceea ce prezintă drept „epidemia autismului”.

Cazurile de autism au crescut în ultimii ani în Statele Unite, însă numeroşi cercetători resping existenţa unei epidemii şi evocă îmbunătăţirea diagnosticării.

„Aproape 62 de milioane de persoane trăiesc cu o tulburare a spectrului autistic în lume şi este clar că, în calitate de comunitate internaţională, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a-i înţelege cauzele”, a subliniat purtătorul de cuvânt al OMS.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a transmis de asemenea marţi că nu există dovezi noi care să impună modificări ale recomandărilor actuale în această regiune privind utilizarea paracetamolului, cunoscut sub numele de Tylenol în Statele Unite, în timpul sarcinii.

„Dovezile disponibile nu au găsit nicio legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii şi autism", a anunţat EMA într-un comunicat de presă, adăugând că paracetamolul poate fi folosit în timpul sarcinii atunci când este necesar, însă la cea mai mică doză şi frecvenţă eficientă.

Luni, autoritatea de reglementare în domeniul sănătăţii din Regatul Unit a declarat de asemenea că utilizarea paracetamolului este sigură.

