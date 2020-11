Medic: Am prieteni care spun: eu nu știu pe nimeni care să aibă, unde e coronavirusul? Le-am spus: veniți la spital să vedeți

Epidemia de coronavirus a explodat în România. Se află într-un punct critic și numărul cazurilor noi este în creștere. Virusul care subjugă tot mapamondul îi sperie în acest moment mai mult pe medici, care nu mai fac față numărului mare de bolnavi, decât populația. Asta în ciuda avertismentelor repetate cu privire la virulența virusului, care îi îmbolnăvește grav nu doar pe cei în vârstă, cu afecțiuni, ci și pe cei tineri și sănătoși. Urmăriți un nou reportaj Pacient în România din cel mai mare spital de boli infecțioase din Moldova.

Seebastian Popescu, medic ATI: Suntem la un punct înalt al epidemiei, sunt cazuri din ce în ce mai multe, încercăm să gestionăm cât mai bine situația. Suntem la capacitate maximă, lucrăm pe toate fronturile, dar nu trebuie să uităm de personal, care de 7 luni lucrează în acest mod.

Numărul spitalelor COVID a crescut în România odată cu explozia de îmbolnăviri. Sunt peste 200 de unități sanitare acum, care tratează doar bolnavi de coronavirus. Cele mai multe cazuri și cele mai grave ajung la spitalele de boli infecțioase. Unul dintre ele este cel din Iași. Am însoțit-o pe Carmen Dorobăț, managerul Institutului, la vizita pe care medicii o fac zilnic, pentru a vedea cum se simt pacienții.

Carmen Dorobăț: Are carecteristica COVID-ului, erau plămânii aburiți ca și când ni se aburește mașina, să sperăm că la următorul control va fi clar, ca atunci când folosești ștergătoarele. Sunt extrem de rari pacienții care reușesc să zâmbească sub mască.

Pacient: See cunaște de la o zi la alta că progresez, am 2-3 zile de când nu mai țin masca de oxigen.

Reporter: Ați avut și alte boli?

Pacient: Am și leucemie cronică, de asta s-au combinat una cu alta, sper să o scoatem la capăt.

Reporter: V-ați speriat?

Pacient: Normal că m-am speriat. La început am tratat-o ca pe o gripă, apoi am văzut că se agravează de la o zi la alta, la toți o să recomand să vină direct la spital, pentru că boala asta direct în plămâni poate să te nenorocească pe termen lung.

Frica îi macină pe unii pacienți mai rău decât boala. Cadrele medicale îi încurajează mereu, pentru că starea psihică este esențială în tratarea acestei boli.

Carmen Dorobăț: Când am fost la vizită zilele trecute nu se putea ridica, iată că s-a putut ridica, are o urmă de zâmbet, dacă vine cu o umbră de zâmbet înseamnă că lucrurile merg bine, că nu spune de complezență parcă îmi e mai bine, îl văd după ochi că e mai bine.

În spitale sunt familii întregi infectate cu noul coronavirus. Este cazul acestor doi pacienți, soț și soție, amândoi și cu alte boli.

Pacientă: Eu am două săptămâni de când mi-a fost rău, am făcut și frison, un pic de febră. Am mers la medicul de familie, a spus că ar fi gripă. Am făcut patru crize, am făcut frison de am sărit de pe pat, nu mă puteam ține. Am venit încoace de frică.

Pacient: Eu mă simt bine, dar săptămâna trecută ma simțeam obosit.

Chiar dacă simptomele nu mai sunt atât de grave, pacienții spun că se simt în continuare foarte obosiți. O oboseală care în cazul multora nu dispare nici după externare, pentru că sunt sechele cu care pacienții rămân mut timp.

Pacientă: Mă simt așa se moale și amețesc.

Carmen Dorobăț: Senzația asta că de sfârșeală o acuză mulți pacienți, e o senzație cu care se poate și să plece din spital unii dintre pacienți. Dau telefon la 14-30 de zile și ne spun că sunt în continuare foarte obosiți.

La spitalul de Boli Infecțioase din Iași, pacienții stau la rând, în curtea spitalului, pentru a fi evaluați și transportați cu ambulanța în spitalele care mai au locuri libere.

Medic: O să va internați la spitalul CFR împreună cu toți ceilalți pacienți care sunt diagnosticați odată cu dvs. Noi vă facem hârtia către CFR, chemăm ambulanță și plecați acolo.

Pacientă: Ne-au facut la dializă un test și ne-au găsit pozitivi și am venit și nu simt nimic. Că dacă ar fi boală, dar tot dintotdeauna o răceală, așa că....

Reporter: Nu credeți că e atât de grav?

Pacientă: Nu.

Medicii se tem de astfel de atitudini. Viteza cu care crește numărul îmbolnăvirilor e alimentată de virusul nepăsării.

Valentin Hârtie, medic ATI: Am prieteni care în martie îmi puneau tot felul de întrebări, erau îngrijorați, când aveau un semn de răceală credeau că au această boală și care acum spun: băi, eu nu știu pe nimeni care să aibă, unde e coronavirusul? Le-am spus: veniți la noi la spital să vedeți. Unii nu înțeleg severitatea și, pe măsură ce trece timpul și ei nu sunt afectați, încep să nu creadă, dar această boală este o boală foarte parșivă, nu știi efectiv la ce să te aștepți.

Dincolo de neîncrederea unei părți a populației în gravitatea bolii, cadrele medicale se tem că oboseala le va răpune și nu va mai avea cine să îngrijească pacienții.

Nicolae Oblu: Avem nevoie de întăriri, categoric. Am reușit să gestionăm cu bine până acum. Suntem optimiști, cu speranță, dar totodată și noi afectați având personal pozitiv, infirmiere, asistenți, doctori care s-au infectat și care au trebuie tratați și personal care să-i înlocuiască Numărul orelor a crescut, stresul și din păcate am ajuns la epuizare.

Sorin Roșu: Suntem în același ritm de 8 luni, din nefericire e un ritm susținut. Epuizarea psihică e foarte importantă, epuizarea fizică la fel. Nu pot să spun că ne e teamă, privim cu îngrijorare ceea ce se desfășoară, dinamica îmbolnăvirilor. Se pare că o parte dintre concetățenii noștri nu conștientizează gravitatea acestei boli, neagă existența bolii și nu respectă măsurile de prevenție.