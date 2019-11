Pintea, despre proiectul „Dăruiește Viață”: Nu fac plângere la DNA. S-a spus că nu dăm bani. Am dat pentru un RMN peste care plouă

Ministrul demis al Sănătății, Sorina Pintea, a declarat vineri, într-o conferință de presă, referitor la proiectul „Dăruiește Viață”, că este o „inițiativă extraordinară” să construiești un spital, însă, atunci când statul este implicat are obligația să se asigure că totul este în regulă. Pintea susține că a fost dat un RMN pentru spital peste care plouă de doi ani. Despre ședința de la spitalul Marie Curie la care au participat fondatoarele asociației „Dăruiește Viață”, ministrul a declarat că a fost „o ședință tensionată”, cu certuri pe alocuri, dar că este normal pentru o ședință de lucru.

„Au fost 3 ore de discuții, tensionate pe alocuri, în contradictoriu, care cred eu că în final au dus la ceva bun. Pentru că în final am rămas cu managementul spitalului și concluzia a fost că trebuie să mergem înainte pentru că întâlnirea a fost organizată cu scopul de a sprijini și a întreba ce se întâmplă cu anumite chestiuni. De exemplu de ce nu este încă montat RMN-ul aprobat de acum 2 ani și livrat din 20 martie 2019, care nici în acest moment nu funcționează pentru că ploaia de azi noapte l-a inundat, de exemplu. A costat 3 milioane de lei. E luat din fonduri Banca Mondială și noi trebuie să dăm explicații Băncii Mondiale de ce am achizițonat și nu am montat”, a declarat ministrul Sănătății.

Pintea a răspuns și acuzațiilor că ar fi cerut ca sumele strânse de Asociația „Dăruiește Viață” în urma donațiilor să fie preluate la bugetul de stat.

„Eu pot să vă spun că statul român nu se poate implica în a gestiona bani privați dar are obligația să se implice atunci când gestionează bani publici. Iar atunci când face o investiție din bani publici trebuie să se asigure că totul este în regulă. Pentru a dota un spital e nevoie de o solitare din partea acelui spital. S-a spus că noi nu vrem să dăm bani pentru aparatură. Am dat pentru un RMN peste care plouă în acest moment. Este montat, dar repet, nu acuz pe nimeni, a fost o situție, trebuie să vedem. Spitalul a solicitat investiții de 15 milioane de lei, au fost aprobate 6,8 milioane inclusiv un computer tomograf. Încă nu avem facturile, adică din 6,8 milioane, s-au cheltuit 200 de mii. Am întrebat dacă acești bani sunt pentru aparatură inclusiv în zona nouă”

Sorina Pintea susține că nu are niciun motiv să facă plângere la DNA, după ce fondatoarele proiectului „Dăruiește Viață”, au spus că au fost amenințate de ministrul Sănătății.

„N-am niciun motiv să fac plângere la DNA, n-am niciun motiv să fac plângere dacă lucrurile sunt corecte. N-am niciun motiv să cred că nu sunt corecte, dar în momentul în care trebuie să finanțezi o investiție care nu este proprietatea spitalului am dreptul să cer niște date. Pur și simplu s-au cerut niște date”, a spus Pintea.

Recent, a fost iscat un scandal după ce Gabriela Firea a spus că proiectul „Dăruiește viața”, prin care este construit un spital, îl are în spate pe Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei.

Întreg scandalul a pornit de la un share pe care Gabriela Firea l-a dat, pe contul personal de Facebook, unei postări controversate a creatoarei de modă Dana Budeanu, share criticat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, au declarat la Jurnalul de Seară de la Digi24 că atacul din partea politicienilor la iniţiativa lor de a construi un spital vine pentru că această iniţiativă a „creat o frică în rândul politicienilor” şi pentru că oamenii care au donat, „invizibili, au devenit invincibili”.

