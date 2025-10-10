Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Digi24 că va demara un control național la toate blocurile operatorii din cabinete pentru a se asigura că activitatea medicală se desfășoară în condiții de siguranță. De asemenea, va trimite Corpul de control și Inspecția sanitară de stat la Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată.

Întrebat dacă la clinica privată din Constanța exista ATI, ministrul a răspuns că așteaptă raportul Corpului de Control și al Inspecției sanitare de stat.

„Nu vreau să speculez. Aștept raportul Corpului de Control și al Inspecției sanitare de stat, după cum am mai spus în ultima perioadă, secțiile de terapie intensivă și blocul operator, secțiile de ATI funcționează după un cadru legal, un normativ foarte bine stabilit, în care sunt evidențiate condițiile și infrastructura minimală. Inclusiv la Iași am avut această discuție. În acel ordin de ministru care aprobă norma de funcționare a secțiilor ATI, sunt lucrurile clar stipulate. Fiecare salon de terapie intensivă trebuie să aibă chiuvetă, o suprafață minimă de metri pătrați pentru fiecare pat, echipamente minimale și așa mai departe. La fel este și pentru pentru blocurile operatorii. Pentru acele săli de operație care funcționează în afara spitalului sunt prevăzute norme importante. Și aici vreau să specific că Societatea Română de ATI a modificat recent și a trimis către Ministerul Sănătății o actualizare a acestui ordin, tocmai pentru a ne asigura că cât mai multe dintre aceste norme sunt respectate și ele devin tot mai stricte. Orice sală de operație, indiferent unde se află, în mod normal, trebuie să poată dispune de măcar un pat de terapie intensivă complet dotat cu ventilator mecanic, cu oxigen, cu medicația necesară, cu trusă de urgență și sigur, cu personal care să poată îngriji pacientul în cazul în care acesta se complică pe masa de operație intra-operator sau imediat post-operator”, a declarat ministrul Sănătății.

Ministrul a anunțat că va demara un control național prin Inspecția sanitară de stat, care va verifica toate blocurile operatorii din cabinete.

„Eu am mai spus public de multe ori că există la nivel național un număr importat de cabinete la parterul blocului în care au o sală de operație mai mult sau mai puțin improvizată, în care au loc intervenții chirurgicale, adevărat, minim invazive mjoritatea din ele, dar nu asigură toate condițiile de siguranță necesară și oricând poate apărea o complicație de acest gen. Și mai știu și eu câteva cazuri de care, mă rog, m-am chiar ocupat, ca ministru, să le transferăm în regim de urgență din aceste zone către spitale, tocmai pentru a nu le pune viața în pericol și pentru a-i salva pe cât se poate de mult. Da, voi demara un control național prin Inspecția sanitară de stat, care va verifica toate blocurile operatorii din astfel de cabinete pentru a ne asigura că ele respectă normativul acelui ordin de ministru și că activitatea medicală din ele se desfășoară în condiții de siguranță. Și da, voi trimite Corpul de control și Inspecția sanitară de stat la Constanța pentru a verifica și pentru a întocmi un raport pe care sper să îl avem disponibil săptămâna viitoare,” a precizat ministrul.

Dacă vor fi găsite nereguli, cabinetele vor fi sancționate sau chiar închise.

„Nu o să dureze foarte mult, pentru că nu vorbim de un număr foarte mare de astfel de cabinete. Doresc să facem un fel de mapare al acestor cabinete și analiza lor cu privire la respectarea normativului și apoi vom comunica sigur situația lor. Fiți sigură că pe măsură ce Inspecția sanitară de stat va controla cabinetele și dacă vor fi găsite nereguli sau nerespectări ale normativului, vor fi sancționați sau chiar închiși,” a adăugat Alexandru Rogobete.

Editor : A.P.