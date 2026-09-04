Record medical. Un rinichi de porc transplantat a funcţionat în corpul unui pacient din SUA timp de 271 de zile

Un rinichi transplantat de la un porc a funcționat în corpul unui pacient timp de 271 de zile, cea mai lungă perioadă înregistrată până acum, potrivit medicilor americani. Tim Andrews a declarat că transplantul i-a oferit „speranță” și l-a scutit, timp de mai multe luni, de deplasările la spital pentru dializă, procedură prin care sângele său era filtrat cu ajutorul unui aparat. Potrivit BBC, echipa de la spitalul Mass General Brigham susține că rezultatul arată că organele provenite de la porci pot fi folosite ca o soluție temporară, până când devine disponibil un organ uman pentru transplant.

În cele din urmă, rinichiul de porc a încetat să mai funcționeze și a fost îndepărtat. Andrews a avut nevoie de o scurtă perioadă de dializă înainte de identificarea unui donator.

Medicii și cercetătorii studiază xenotransplantul – utilizarea organelor provenite de la alte specii – din cauza deficitului de organe umane disponibile.

În Statele Unite, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un rinichi, în timp ce anual sunt efectuate numai 25.000 de transplanturi. În Regatul Unit, peste 7.000 de persoane se află pe lista de așteptare pentru un transplant renal.

Lui Andrews i s-a spus că ar putea aștepta șapte ani pentru a ajunge în fruntea listei, în condițiile în care pacienții trăiesc, în medie, numai cinci ani după începerea dializei.

„Aveam prea puțin timp la dispoziție… Situația devenea foarte deprimantă”, a declarat el.

Andrews a descris posibilitatea transplantului de la porc drept o „speranță” și „luminița de la capătul tunelului”. „Speranța este lucrul cel mai important: posibilitatea de a scăpa de aparatul de dializă și de a-ți trăi viața.”

Rinichiul provenea de la un porc modificat genetic, astfel încât organul să poată fi transplantat unui om.

Chirurgii au conectat organul de animal la vasele de sânge din corpul lui Tim Andrews, pentru ca organul să-i poată filtra sângele.

Porcii sunt considerați animalele ideale pentru xenotransplant. Organele lor au aproximativ dimensiunile potrivite, iar oamenii au o experiență îndelungată în creșterea acestei specii.

Totuși, un rinichi nu poate fi prelevat pur și simplu de la un porc obișnuit și transplantat unui om. Organismul uman l-ar identifica imediat ca fiind corp străin și ar declanșa un atac imunitar devastator, care ar distruge organul. Rinichiul s-ar înnegri în câteva minute, celulele sale ar fi perforate, iar în interiorul organului s-ar forma cheaguri.

Din acest motiv, cercetătorii au obținut porci miniaturali din rasa Yucatan ale căror genomuri au fost modificate în 69 de puncte, pentru ca organele lor să devină mai compatibile cu organismul uman.

Unele modificări elimină caracteristici ale celulelor de porc pe care sistemul imunitar uman le identifică și le atacă. Alte intervenții adaugă ADN uman, care funcționează asemenea unui camuflaj și ajută țesutul de porc să nu fie detectat de sistemul imunitar. Alte modificări dezactivează virusurile ascunse în ADN-ul porcului, pentru a preveni infectarea pacientului.

Andrews suferea de insuficiență renală în stadiu terminal, provocată de diabetul de tip 2. Avea 66 de ani când a fost supus xenotransplantului, pe 25 ianuarie 2025.

Rinichiul de porc transplantat a început să funcționeze imediat, potrivit rezultatelor publicate în revista medicală The Lancet.

Organul a continuat să funcționeze timp de 271 de zile, până când a fost îndepărtat, în octombrie 2025. Tim a avut apoi nevoie de dializă timp de 82 de zile, înainte de a primi un rinichi de la un donator uman, în ianuarie 2026. Noul organ funcționează bine.

Doctorul Leonardo Riella, de la Centrul pentru Știința Transplantului din cadrul Mass General Brigham, a declarat că deficitul de organe disponibile înseamnă că „ne confruntăm cu o criză”.

„Lucrăm foarte intens pentru a le oferi pacienților speranță și credem cu adevărat că xenotransplantul poate reprezenta o alternativă pentru cei care nu au un donator în viață. Am putea evita dializa și i-am putea ajuta să ajungă la un transplant”, a explicat medicul.

Au existat semne timpurii că sistemul imunitar al lui Andrews începea să respingă organul, dar reacția a fost tratată cu succes prin ajustarea medicației.

După aproximativ șase luni, vasele de sânge ale rinichiului au început însă să fie afectate, organul s-a inflamat și, ulterior, a început să cedeze.

Cauza exactă nu este cunoscută, deoarece nu au existat indicii că anticorpii pacientului ar fi atacat rinichiul de porc.

În articolul publicat în The Lancet, medicii concluzionează: „Acest caz ilustrează atât potențialul, cât și provocările care persistă în domeniul xenotransplantului renal clinic.”

Editor : M.C