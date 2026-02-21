Alexandru Rogobete a comentat, în direct la Digi24, cazul medicului din Borșa, care a fost agresat de un aparținător, în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Ministrul Sănătății a declarat că fenomenul nu este nou și că ține, în primul rând, de educație.

„Nu este un fenomen neapărat nou, nu a fost mediatizat de-a lungul timpului. Dar să știți că astfel de situații au tot fost în spitalele din România. Și eu îmi aduc aminte, când eram la Timișoara s-a întâmplat o dată”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Ține de educație. Vă dați seama cât de penibil este ca în anul 2026, ministrul Sănătății sau Raed Arafat să vină public pe la televizor și să roage oamenii să nu agreseze medicii”, a afirmat ministrul Sănătății, completând că astfel de incidente „arată un nivel destul de jos al comportamentului pentru anumite categorii de persoane”.

Ministrul a spus că speră ca agresorii să fi fost arestați.

„Sper ca instituțiile abilitate să reacționeze rapid și să protejeze medicii. Da, medicii au nevoie de această protecție, pentru că uneori vorbim aici de minute critice în care este inuman, până la urmă, n-are nicio legătură cu rațiunea, n-are nicio legătură cu nimic, să te duci în sala de resuscitare să lovești medicul care încearcă să-ți salveze ruda, apropiatul”, a explicat Rogobete.

Reamintim că un medic aflat în timpul serviciului de gardă la Spitalul Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat la rândul său la acest caz spunând că agresarea unui cadru medical „rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”.

Un act asemănător a avut loc marți, 17 februarie, la Spitalul Județean Târgu-Jiu, unde un medic a fost bruscat și împins de o rudă a unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, pe care încerca să o stabilizeze. Două persoane au fost reținute în urma agresiunii din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu. Este vorba despre un bărbat și o femeie, care sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

