Live TV

Video Rogobete, despre cazul doctorului atacat în Borșa: „E penibil să iasă ministrul Sănătății să roage oamenii să nu agreseze medicii”

Data publicării:
medic cu stetoscop la gat
Foto: GettyImages

Alexandru Rogobete a comentat, în direct la Digi24, cazul medicului din Borșa, care a fost agresat de un aparținător, în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Ministrul Sănătății a declarat că fenomenul nu este nou și că ține, în primul rând, de educație.

„Nu este un fenomen neapărat nou, nu a fost mediatizat de-a lungul timpului. Dar să știți că astfel de situații au tot fost în spitalele din România. Și eu îmi aduc aminte, când eram la Timișoara s-a întâmplat o dată”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Ține de educație. Vă dați seama cât de penibil este ca în anul 2026, ministrul Sănătății sau Raed Arafat să vină public pe la televizor și să roage oamenii să nu agreseze medicii”, a afirmat ministrul Sănătății, completând că astfel de incidente „arată un nivel destul de jos al comportamentului pentru anumite categorii de persoane”.

Ministrul a spus că speră ca agresorii să fi fost arestați.

„Sper ca instituțiile abilitate să reacționeze rapid și să protejeze medicii. Da, medicii au nevoie de această protecție, pentru că uneori vorbim aici de minute critice în care este inuman, până la urmă, n-are nicio legătură cu rațiunea, n-are nicio legătură cu nimic, să te duci în sala de resuscitare să lovești medicul care încearcă să-ți salveze ruda, apropiatul”, a explicat Rogobete.

Reamintim că un medic aflat în timpul serviciului de gardă la Spitalul Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat la rândul său la acest caz spunând că agresarea unui cadru medical „rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”.

Un act asemănător a avut loc marți, 17 februarie, la Spitalul Județean Târgu-Jiu, unde un medic a fost bruscat și împins de o rudă a unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgențe, pe care încerca să o stabilizeze. Două persoane au fost reținute în urma agresiunii din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu. Este vorba despre un bărbat și o femeie, care sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
zelenski-scaled
2
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
3
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
Vladimir Putin
4
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în...
grindeanu
5
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa...
A fost iubita lui Ronaldo și a primit "o groază de bani" să povestească tot! N-a stat deloc pe gânduri
Digi Sport
A fost iubita lui Ronaldo și a primit "o groază de bani" să povestească tot! N-a stat deloc pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații
medici in spital
Un medic a fost atacat în timp ce resuscita o pacientă. Arafat: Toleranță zero față de violență
medici in sala de operatie
Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în concediu ilegal pentru a opera pe bani. Anunțul lui Rogobete
epidemie de rujeolă
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante
rogobete 2
Rogobete anunță când va fi finalizată extinderea secției ATI de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Marie Curie”
Recomandările redacţiei
Marius Lazurca
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT003_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ciprian Ciucu spune că disocierea PNL de PSD este „existenţială”...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să...
mesaj-ro-alert-dsu
Sunetul RO-ALERT a fost schimbat după mesajul pentru ninsori de la...
Ultimele știri
Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
Proiectele PNRR, în pericol. Consilier prezidențial: „Dacă atragem cât mai mulți bani, economia va reuși să rămână pe linia de plutire”
Radu Miruță și PSD Gorj, protagoniștii unui scandal din cauza unui îndemn primit de primarii social-democrați: „Nu a mişcat un deget”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
După 8 sezoane, CSM își pierde o vedetă. De ce lasă Omoregie Bucureștiul pentru Budapesta: ”Oamenii sunt...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la stat pentru performanțele obținute în numele României
Adevărul
Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat...
Playtech
Când se opresc ninsorile: Stratul de zăpadă va fi de 50 de centimetri în Capitală
Digi FM
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Reacția lui Alexandru Țiriac, după ce s-a despărțit de Sorana Cîrstea
Pro FM
Prima soție a lui Julio Iglesias, întristată de acuzațiile de hărțuire care i se aduc artistului: E incapabil...
Film Now
Dezvăluiri despre "Tăcerea mieilor", la 35 de ani de la lansarea filmului care a speriat Hollywood-ul
Adevarul
Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează...
Newsweek
Pensie mai mică cu 500 lei la Mica Recalculare. Zeci de mii de pensionari au pățit la fel. De ce scad pensiile
Digi FM
Cindy Crawford, la 60 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă astăzi supermodelul anilor '90. Ea și soțul său au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Regizoarea "Wuthering Heights" își apără filmul, considerat de mulți controversat: "Trebuie să iei decizii...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...