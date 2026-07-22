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„Sănătatea are nevoie de medici, de personal”. Șefa Colegiului Medicilor spune că angajările din sistem nu pot rămâne blocate

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Foto: Profimedia Images
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Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, apreciază, miercuri seară, că angajările din Sănătate nu pot să rămână blocate, întrucât sistemul are nevoie de personal, iar Colegiul Medicilor din România afirmă că este nevoie de o strategie naţională pentru resursa umană din sănătate. 

„Angajările din Sănătate nu pot să rămână blocate! Sănătatea are nevoie de medici, are nevoie de personal”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană.

Anterior, într-un comunicat de presă, oficialii Colegiului Medicilor din România au transmis că sistemul de sănătate traversează o altă perioadă de frământări - ce ţin şi de legea salarizării – „care trebuie privită cu responsabilitate, echilibru şi gândire strategică în privinţa sănătăţii româneşti şi a accesului pacienţilor la servicii medicale în sistemul public”, conform News.ro.

„Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România consideră că sănătatea nu poate fi analizată prin prisma constrângerilor bugetare ale unui moment. Politicile din domeniul sănătăţii trebuie construite pe baza unei viziuni pe termen mediu şi lung, care să asigure stabilitatea şi eficientizarea sistemului medical, păstrarea şi dezvoltarea resursei umane, asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare, precum şi îmbunătăţirea continuă a accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate”, se arată în comunicatul de presă.

Oficialii Colegiului au precizat, de asemenea, că un sistem de sănătate eficient şi cât mai performant trebuie să dezvolte obligatoriu o direcţie prioritară de politici publice privind personalul medical axate pe: investiţii constante în resursa umană, politici de retenţie, condiţii de muncă predictibile, dezvoltare profesională şi recunoaşterea valorii profesiilor din sănătate.

„Competiţia pentru atragerea medicilor şi a celorlalţi profesionişti din domeniu este astăzi o realitate la nivel european şi internaţional, iar România nu îşi poate permite să rămână în afara acestei competiţii”, se mai arată în comunicat.

Medicii sunt de părere că „deciziile care privesc sănătatea trebuie să fie fundamentate pe politici în care să fie previzionate efectele pe termen mediu şi lung”.

„Orice măsură care influenţează stabilitatea resursei umane în sănătate trebuie evaluată şi prin impactul asupra accesului pacienţilor la servicii medicale, precum şi a capacităţii sistemului de a răspunde provocărilor de sănătate ale populaţiei (...) Facem apel către toţi decidenţii politici, indiferent de partid, ca sănătatea să fie tratată drept o prioritate strategică a statului român, iar autorităţile să elaboreze o politică de resurse umane, fundamentată pe consultarea reală cu noi, ca reprezentanţi ai medicilor, alături de alte structuri profesionale, o strategie care să fie cunoscută la nivelul întregii societăţi, având în vedere că accesul la servicii medicale priveşte fiecare cetăţean.

Încrederea într-un sistem de sănătate se construieşte şi prin oameni sau, în primul rând, prin profesioniştii care îl susţin zi de zi”, se mai arată în comunicatul de presă.

Colegiul Medicilor apreciază că România are nevoie de o strategie naţională pentru resursa umană din sănătate - dar una care să nu fie doar pe hârtie – „deoarece viitorul sistemului medical depinde, înainte de toate, de oamenii care profesează în acest sistem zi de zi”.

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Editor : A.M.G.

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