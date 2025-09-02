În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație. Discuția a fost filmată și Digi 24 a intrat în posesia ei.

Medic: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

Asistentă: „Mințiți, domn’ profesor!”

Medic: „Nu mint deloc.”

Asistentă: „Ba da.”

Medic: „Nu pot să intru în sala asta cu o asemenea asistentă”.

Aceasta este o parte a discuției care s-a desfășurat între cele două cadre medicale. Conflictul a avut loc în această dimineață și a fost filmat chiar în sala de operație. Asistenta a sesizat inclusiv Ministerul Sănătății.

În sesizare scrie că la solicitarea echipei medicale, adică a medicilor de anestezie și terapie intensivă și a rezidentului care deja începuse operația pacientului, l-a sunat de trei ori pe medicul conferențiar, care este și șeful secției de chirurgie toracică, pentru a veni în sala de operație. Însă acesta nu a răspuns la telefon.

Când în cele din urmă a venit în sala de operație, asistenta l-a întrebat de ce nu a răspuns, însă în loc să îi dea un răspuns, doctorul a început să țipe la ea, a refuzat să mai colaboreze cu ea în blocul operator și a spus că prezența ei îi provoacă disconfort psihic.

Conducerea spitalului cere acum explicații scrise celor doi pentru a vedea ce s-a întâmplat. Ministerul Sănătății nu a reacționat la incident până la acest moment.

Până la urmă, pacientul a fost operat și este bine.

Editor : Ș.R.