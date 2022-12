Singurul medicament disponibil împotriva gripei A lipsește din farmacii. Nici antitermicele pentru copii nu se găsesc

Antitermicele și antiinflamatoarele pentru copii se găsesc cu greu în farmacii, de peste două luni. La fel și singurul medicament disponibil pe piață împotriva gripei A. Și înlocuitorii pentru unele pastile și siropuri sunt la fel de greu de găsit.

Filmare cu camera ascunsă într-o farmacie

Reporter: Panadol pentru copii sau Nurofen pentru copii aveți?

Farmacist: Nu, am așa înlocuitor pentru Panadol, e tot paracetamol de copii. Altceva nu am. Nici înlocuitor. Nurofen nu am deloc.

Reporter: Tamiflu aveți?

Farmacist: Nici. E o perioadă în care chiar s-au dus toate. S-au epuizat stocurile cam în toate farmaciile.

Filmare cu camera ascunsă într-o altă farmacie

Reporter: Panadol pentru copii aveți cumva?

Farmacist: Nu. Și nici altă variantă.

Reporter: Nici măcar Nurofen pentru copii?

Farmacist: Nici.

Medicul Radu Țincu a declarat la Digi24 că ar fi trebuit să anticipăm că în această perioadă o să fie o creștere a numărului de cazuri și să existe stocuri suficiente pentru tratament.

"Există și acea dorință de a consuma în exces medicamente, iar acest exces poate să dezechilibreze stocul din farmacii.

Reînceperea școlilor în format fizic a dus la o creștere foarte abruptă a transmiterii în școli.

Dacă respectăm măsurile sanitare de bază, de a ne spăla pe mâini, de a folosi batista, de a nu merge la școală când avem orice simptom, putem tempera această creștere a numărului de cazuri", a recomandat medicul.





