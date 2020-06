Statul la stat. Director de restaurant, numit manager de spital: „Școala vieţii a mea face mai mult decât două facultăţi”

Criza sanitară generată de COVID-19 a arătat, încă o dată, deficienţele majore ale sistemului de sănătate românesc. Multe spitale cu manageri numiţi politic au fost la un pas de colaps. În timp ce oamenii se îmbolnăveau şi unii chiar mureau din cauza virusului, politicienii au început un adevărat război pentru controlul politic al spitalelor. La Câmpeni în judeţul Alba, primarul PSD îi acuză pe liberali că i-au dat omul jos şi au numit la conducerea spitalului un... chelner. Liberalii spun că omul lor a fost director de restaurant şi e competent pentru a conduce spitalul. După numai trei săptămâni, primarul l-a demis pe liberal şi şi-a pus din nou propriul om. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Pentru început, facem cunoştinţă cu domnul care a stârnit o tornadă politică la Câmpeni: Valentin Gog, membru PNL și angajat al unui restaurant. În oraș, lumea-l știe de Vali. Pe Facebook, prietenii reali și virtuali îl știu de absolvent de „școala vieții”. Că așa se declară el însuși.

Valentin Gog, membru PNL: Şcoala vieţii e cum să zic eu, şcoala..., eu zic că şcoala vieţii a mea face mai mult decât poate şi a domnului primar cu două facultăţi. Mai mult decât facultăţile dânsului, clar... Şcoala vieţii îţi oferă posibilitatea să iei deciziile corecte şi de moment, să ieşi dintr-o situaţie critică în orice moment, să te descurci.

E atât de convins că e neîntrecut la descurcat în orice situație încât i se pare foarte potrivit să conducă și un spital, lucru care i s-a și întâmplat, pentru scurtă vreme, din motive și conexiuni politice.

„ Vin din mediul privat, ştiu cum se fac banii”

Valentin Gog: Eu vin din mediul privat, ştiu cum se fac banii în mediul privat, am o organizaţie foarte bună, am nişte performanţe în mediul privat deosebite, la fosta fabrică unde am fost director de producţie nu am scăzut niciodată sub 110 la sută producţia.

Reporter: Ce producţie?

Valentin Gog: Automotive, componente electrice, o fabrică multinaţională care chiar e OK.

Reporter: Ce legătură are asta cu un spital?

Valentin Gog: Are, organizare, multe, decizii pe moment, foarte multe.

La Câmpeni, povestea începe odată cu pandemia de COVID-19. La conducerea Spitalului Orăşenesc se afla Călin Bodea, membru PSD, numit pe o perioadă de trei luni chiar de şeful său pe linie de partid, primarul Ioan Andreş.

Pe 1 mai, primarul ar fi trebuit să semneze o nouă dispoziţie prin care colegul său să mai primească încă un mandat de interimar la şefia spitalului. Nu a mai apucat. A venit pandemia şi toate spitalele au trecut în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Călin Bodea, manager Spitalul Orăşenesc: Ministerul a dat o decizie de nominalizare la celălalt domn.

Reporter: Argumentele fiind, motivele fiind?

Călin Bodea: Nu ştiu.

Liberalii din Câmpeni au zis că era nevoie de experiența domnului Gog pentru a gestiona spitalul și banii

Simţind că este un moment prielnic pentru a pune mâna pe funcţie, liberalii din Câmpeni au trecut la acţiune şi au propus propriul om care să preia şefia spitalului. Omul era Vali, de la restaurantul din oraș, omul cu școala vieții. Liberalii din Câmpeni au zis că era nevoie de experiența domnului Gog pentru a gestiona spitalul și banii. Iar ministrul Sănătăţii a fost de acord.

Cristian Paşca, preşedinte PNL Câmpeni: O persoană care vine din mediul privat, care ştie cum se fac banii, cât de greu se obţin, şi ştie că se pot cheltui foarte uşor pe anumite lucruri care nu întotdeauna sunt cele necesare dezvoltării unei anumite activităţi.

Reporter: Aţi ştiut că are legătură cu un restaurant?

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: Nu am ştiut absolut nimic, pentru mine a însemnat să corespundă la nivelul resurselor umane din minister ca şi criteriu, sunt nişte criterii, să ai cursuri superioare pe care vi le-am repetet, să ai cursuri de management.

Primarul PSD: M ă servea la masă, deci pentru mine este doar tot chelner

Numirea l-a enervat teribil pe primarul PSD, care a spus că nu acceptă ca spitalul să fie condus de angajatul unui restaurant.

Ioan Andreş, primarul oraşului Câmpeni: Dânsul mă ducea la masă şi, cunoscându-l, îi spuneam: „Uite, am nevoie de asta”, mă servea la masă, deci pentru mine este doar tot chelner, nu vreau să jignesc branşa asta pentru că nu e corect.

Valentin Gog, membru PNL: Asta e părerea lui şi ar fi vrut să îl servesc la masă.

Reporter: Zice că aţi făcut-o.

Valentin Gog: El zice, eu vă spun că nu am făcut-o. Şi dacă aş fi făcut-o înseamnă că mi-am făcut treaba cum trebuie şi l-am băgat în seamă ca pe oricare dintre clienţi, care acelaşi lucru nu îl face şi el cu locuitorii.

Valentin Gog se declară jignit de vorbele primarului şi spune că nu a fost niciodată chelner, ci director la respectivul resturant. Adică era şeful chelnerilor şi al întregului personal care se ocupa de oraganizarea nunţilor, botezurilor şi a altor petreceri.

Un adevărat război între PNL și PSD pentru controlul asupra spitalului din oraş

Valentin Gog, membru PNL: Părerea mea personală e că eu am fost numit de domnul ministru, ceea ce nu i-a convenit domnului primar deoarece eu îs o..., o... persoană foarte luptătoare.

Ioan Andreş, primarul oraşului Câmpeni: Mi se pare că, un pic, pălăria este cam mare pentru ceea ce a vrut dânsul să facă, să fie manager de spital.

Numirea liberalului a deschis un adevărat război între cele două partide pentru controlul asupra spitalului din oraş. De altfel, situaţia s-a repetat în mai multe localităţi din ţară.

Pe motiv că au gestionat prost criza COVID-19, mai mulţi manageri de spitale numiţi de primari şi preşedinţi de consilii judeţene PSD au fost schimbaţi din funcţie direct de ministrul Sănătăţii. Adversarii politici au contraatacat: social democraţii au modificat, în Parlament, Hotărârea privind instituirea stării de alertă astfel încât managerii de spitale să nu mai poată fi numiţi ori destituiţi decât de autorităţile locale.

PSD a „corectat abuzul” în Parlament

Lucian Romaşcanu, purtător de cuvânt PSD: Am corectat un abuz, pentru că aceşti medici au ajuns în aceste concursuri în urma unor examene organizate transparent, înregistrate video, manageri care răspundeau în faţa autorităţilor finanţatoare şi anume consiliile judeţene sau primăriile.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: Un partid vrea să îşi păstreze acolo un director pentru că sunt tot felul de interese la tot ce înseamnă angajări, la tot ce înseamnă achiziţii, dar partea medicală este lăsată la urmă. Şi atunci interesul politic...

După modificarea din Parlament, la spitalul din Câmpeni s-a schimbat schimbarea. Primarul l-a dat afară pe Valentin Gog şi l-a numit, din nou, pe colegul său de partid, Călin Bodea. Şi unii şi alţii acceptă cu seninătate că jocul de-a schimbarea managerilor este unul politic. Spun însă că propriul om este mai bun şi mai deştept decât al adversarului.

Cristian Paşca, preşedinte Organizaţia PNL: Domnul primar din Câmpeni şi-a atins scopul şi ţelul să numească la Spitalul Orăşenesc Câmpeni om de-al dânsului, adică susţinut de dânsul.

Pacientul, marele pierzător în lupta continuă pentru funcții publice

Reporter: Dacă nu erați membru PSD aţi mai fi fost numit manager la acest spital?

Călin Bodea, manager spital: Eu cred că da, şi susţin asta pentru că timp de 7 ani am fost manager la celălalt spital.

Ioan Andreş, primarul oraşului Câmpeni: Explicaţia este clar una singură - o numire politică. Cât vom pune în funcţii publice doar oameni politici proşti, societatea va merge prost. Sunt şi oameni politici buni.

Valentin Gog, membru PNL: Dacă el zice că fost o numire politică, atunci numirea domnului Bodea Călin în funcţia de manager interimar al Spitalului Orasenesc, cum a fost?... Deci rezultă clar că şi el a fost numit politic, eu am fost numit de colegi, clar

Reporter: Tot politic...

Valentin Gog: Am fost numit de colegi.

Reporter: Acceptaţi că a fost o numire politică până la urmă.

Valentin Gog: Mmm, poate şi dacă nu era politică, PNL Câmpeni se gândea tot la mine.

Şi în timp ce aceşti domni se luptă zilnic pentru a-şi păstra funcţiile publice sau pentru a pune mâna pe altele noi, marele pierzător este pacientul care, de cele mai multe ori, primeşte servicii medicale de proastă calitate.

