​Un bărbat care consuma zilnic câte opt băuturi energizante a ajuns la spital cu o formă rară de atac cerebral. Avertismentul medicilor

Medicii din Marea Britanie trag un semnal de alarmă privind efectele periculoase ale băuturilor energizante după ce un bărbat sănătos, în jurul vârstei de 50 de ani, a dezvoltat o formă rară de accident vascular cerebral și a rămas cu amorțeală permanentă la mâini și picioare, după ce a consumat zilnic câte opt băuturi energizante, relatează The Guardian. 

Potrivit specialiștilor din Nottingham, pacientul obișnuia să consume zilnic în jur de opt băuturi energizante, ceea ce echivalează cu aproximativ 1.200 mg de cofeină pe zi – de aproape trei ori mai mult decât limita maximă recomandată de 400 mg.

La internare, tensiunea arterială a pacientului era extrem de ridicată, 254/150 mmHg, și a necesitat tratament medicamentos pentru scăderea valorilor. După externare, tensiunea a rămas crescută, în ciuda creșterii dozelor de medicamente. Numai după renunțarea completă la băuturile energizante, valorile tensiunii s-au normalizat, iar tratamentul medicamentos nu a mai fost necesar.

Medicii au tras și niște concluzii: „consumul excesiv de băuturi energizante a fost, cel puțin parțial, un factor care a contribuit la hipertensiunea secundară și, implicit, la atacul cerebral suferit de pacient”.

Bărbatul a vorbit sub protecția anonimatului despre experiența sa: „Nu eram conștient de pericolele pe care băuturile energizante le reprezentau pentru sănătatea mea. Am rămas cu amorțeală la mâna și degetele stângi, la picior și degetele de la picioare, chiar și după opt ani”.

Medicii atrag atenția că, în timp ce există campanii și informații frecvente despre efectele nocive ale alcoolului și fumatului, se vorbește puțin despre consumul excesiv de băuturi energizante. Aceștia subliniază că atât consumul acut, cât și cel cronic, poate crește riscul de boli cardiovasculare și atac cerebral, iar efectele pot fi, în unele cazuri, reversibile.

Specialiștii recomandă o reglementare mai strictă a vânzării și publicității acestor băuturi, care sunt adesea promovate către tineri, și sfătuiesc medicii să întrebe pacienții, mai ales pe cei tineri, despre consumul de băuturi energizante atunci când apar cazuri de hipertensiune inexplicabilă sau atac cerebral.

Marina Voica a făcut senzație pe TikTok la 89 de ani. Artista a dansat în halat și a adunat peste 600.000 de...