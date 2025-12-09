Live TV

Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei

Royal Navy track Russian submarine
Marina Regală Britanică a urmărit un submarin rus și a desfășurat o operațiune de trei zile pentru a-i supraveghea fiecare mișcare, ca parte a eforturilor comune ale NATO. Fregata HMS Iron Duke, cu baza în Plymouth, a monitorizat submarinul rus de clasă Kilo Novorossiysk și remorcherul său de sprijin Yakov Grebelsky în apropierea coastei franceze, lângă insula Ushant, la intrarea în Canalul Mânecii. 7 octombrie 2025. Foto: Profimedia

Comandantul suprem al Marinei regale britanice afirmă că activitatea ostilă din adâncuri este cea mai mare preocupare a sa și că serviciul militar pe care îl conduce trebuie să se modernizeze rapid pentru a ține pasul, scrie The Times.

Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a avertizat primul lord al Marinei britanice. Generalul Sir Gwyn Jenkins a profitat de o conferință la Londra pentru a lansa unul dintre cele mai severe avertismente de până acum cu privire la capacitatea maritimă a Marii Britanii, în contextul amenințării crescânde a atacurilor subacvatice.

El a afirmat că Marina regală va avea dificultăți în a ține pasul fără o transformare rapidă și fără sprijinul aliaților NATO.

„Avantajul de care ne-am bucurat în Atlantic de la sfârșitul Războiului Rece, al celui de-al Doilea Război Mondial, este în pericol. Rezistăm, dar nu pentru mult timp”, a declarat Jenkins la Conferința Internațională privind Puterea Maritimă.

„Nu este loc pentru complacere. Potențialii noștri adversari investesc miliarde. Trebuie să intensificăm eforturile sau vom pierde acest avantaj. Nu putem permite acest lucru.”

El a afirmat că Rusia a investit „miliarde” în capacitățile sale maritime, în special în flota nordică, „în ciuda milioanelor de vieți și a costului invaziei ilegale flagrante a Ucrainei”.

În ultimii doi ani, incursiunile rusești în apele britanice au crescut cu 30 %, inclusiv „prezența vizibilă” a navelor de spionaj, precum Yantar, care este suspectată că cartografiază cablurile subacvatice. Acesta a intrat în apele britanice luna trecută și a îndreptat lasere către piloții militari.

Referindu-se la amenințarea reprezentată de Rusia, Jenkins a spus că Yantar este „doar partea vizibilă pe care o vedem noi, publicul, dar nu este partea care mă îngrijorează cel mai mult”. El a spus: „Ceea ce se întâmplă sub valuri este ceea ce mă îngrijorează cel mai mult.”

Jenkins a spus că Marea Britanie abordează războiul în „spațiul de luptă subacvatic” cu noi tehnologii, cum ar fi planoarele subacvatice autonome, care pot detecta submarinele inamice, și „Atlantic Bastion”, o serie de senzori autonomi care vor servi drept „ochii și urechile noastre”, contractele pentru care vor fi emise anul viitor.

Jenkins a devenit șeful Marinei în luna mai. Serviciul se confruntă de ani de zile cu probleme, printre care indisponibilitatea navelor și submarinelor pentru operațiuni și dificultăți în recrutarea unui număr suficient de marinari, deși situația se îmbunătățește încet.

Cele patru submarine învechite din clasa Vanguard ale Marinei, care transportă rachete nucleare Trident, trebuie să rămână pe mare timp de multe luni din cauza lipsei de nave disponibile, iar niciunul dintre cele cinci submarine de atac din clasa Astute nu se află pe mare din cauza reparațiilor și a altor probleme.

Luni, Jenkins a anunțat o revizuire a modului în care sunt instruiți ofițerii superiori ai marinei, după o serie de scandaluri care i-au implicat pe predecesorul său și pe alți ofițeri superiori.

„Avem nevoie de lideri capabili să ducă războaie, motiv pentru care am demarat un program de revizuire a modului în care instruim ofițerii din cadrul Marinei Regale și al Infanteriei Marine Regale”, a declarat el. „Avem nevoie de excelență în leadership. Adică de lideri care pot obține rezultate. Care pot face acest lucru inspirându-și oamenii.”

Sir Ben Key a devenit primul șef al Marinei militare schimbat din funcție după ce o anchetă a constatat că comportamentul său „nu respecta valorile și standardele”, în urma acuzațiilor că ar fi avut o aventură cu o subordonată.

Locotenent-comandorul Martyn Mayger, care a preluat comanda navei de patrulare offshore HMS Tyne în februarie, a fost demis din funcție în mai.

Tot în mai, The Times a raportat că trei căpitani de submarine au fost destituiți din funcție în urma unor scandaluri, printre care realizarea unui film pentru adulți și lovirea unei femei ofițer.

Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
