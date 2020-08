Scandal după scandal la DSP București. Medicii de familie acuză: Suntem obligați să facem niște abuzuri pentru care vom plăti

Medicii de familie din Capitală se plâng de relația cu DSP București. De la începutul pandemiei de coronavirus birocrația i-a sufocat. Pacienții confirmați cu COVID, aflați în izolare sau în carantină, apelează la ei pentru documente medicale, pe care însă nu le pot elibera. Medicii au trimis un memoriu la DSP București.

"A fost nevoie de acest memoriu pentru că avem o problemă, mai degrabă cu consilierul juridic din DSP București decât cu restul personalului, care interpretează după bunul plac legislația și ne-a îngreunat foarte mult relația noastră cu pacienții.

Ideea este că dorește să implice medicii de familie în activitățile DSP și noi nu avem nicio legătură cu aceste activități. Nu trebuie să ne ocupăm noi de anchetele epidemiologice, nu trebuie să le furnizăm noi date și nici să le completăm fișele. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le facă DSP-ul.

S-a ajuns în această situație pentru că noi ne-am oferit să ajutăm știind că nu au personal și că sunt aglomerați și știind că avem un director nou la Direcție, care este medic de familie. Și, din experiența noastră, acolo unde au fost medici de familie la DSP lucrurile au început să se așeze cum trebuie. Vedeți Arad sau Brașov.

Am încercat să facem o procedura de ajutor ca să suplimentăm lipsa de personal de la DSP. Or, consilierul juridic a început să ne ceară o mulțime de date, de fișe, să facem copii după buletine, să facem toată treaba pe care DSP trebuia să o facă, respectiv să furnizeze informațiile pentru anchetele epidemiologice. Motiv pentru care am făcut acest memoriu.

Punctul de vedere a venit suplimentar cu amenințări din partea acestei doamne consilier juridic, care a spus că ne va acționa în justiție, că ne va amenința cu declarații de la pacienți că refuzăm să dăm informații. Or, asta nu este treaba noastră. Noi trebuie să ne ocupam de pacienți după ce ajung la domiciliu.

Doamna ne-a amenințat că ne va acționa la Colegiul Medicilor pentru că noi am rugat colegii să nu mai trimită aceste date. Noi, de câte ori trimiteam informații cu privire la pacienți, începeau să vină solicitările de la Direcție: trimiteți fișa nu știu care, completați.

Practic, doamna consilier dorește să luăm noi dreptul de a decide despre pacient, dacă trebuie internat sau nu. Or, asta nu face medicul de familie. Conform Legii 136, pacientul trebuie internat 48 de ore, evaluat, după care se decide dacă merge acasă, refuză să se interneze, dacă rămâne internat. Noi trebuie să ne ocupăm doar de concediile medicale și monitorizarea lor după ce ajung la domiciliu.

Or, nu putem face în acest moment acest lucru pentru că nu putem obține acele decizii de la Direcția Sanitară, nimeni nu ni le trimite. Nici nouă, nici pacienților. Pentru că circuitul nu implică medici de familie, deciziile trebuie să ajungă la pacient și pacientul să vină la noi cu decizia de carantină.

Și pacienții sunt bulversați, se lovesc de un zid. Li se spune: luați legătură cu medicii de familie care trebuie să va completeze fișele.

Dar asta nu e posibil, am recomandat medicilor să nu intre în acest circuit, nu e treaba noastră să decidem ce face pacientul. Medicii de familie au început să respingă aceste inițiative a consilierului juridic din DSP, pentru că noi suntem acoperiți de alte activități. Avem peste 25-30 de consultații pe zi.

Nu avem competența să emitem acest decizii. Chiar dacă DSP va trimite pacienții la noi, le vom explica că nu e competența noastră, nu putem pune ștampila și să dăm concediu, nu avem voie să dăm concediu pe cod de boală, doar pe cod de carantină. Suntem obligați să facem niște abuzuri pentru care vom plăti, amenzile sunt între 5000 și 10.000 lei pentru fiecare concediu eliberat", a explicat la Digi24 Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București.

Redactare Georgiana Marina