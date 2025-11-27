Președința Înaltei Curți de Casație și Justiție Lia Savonea a anunțat, joi pentru Digi24, că va da „un vot categoric împotrivă”, la ședința de joi a Consiliului Superior al Magistraturii care trebuie să emită un aviz privind reforma pensiilor magistraților. Șefa Curții Supreme a adăugat că și colegii ei percep această reformă ca fiind „o presiune uriașă”.

„Pot să vă spun doar ce voi face eu, voi da un vot categoric „împotrivă” deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu”, a declarat Lia Savonea, întrebată despre ședința CSM de astăzi la care ar trebui dat un aviz privind pensiile speciale, joi la Digi24.

Chestionat care este atmosfera printre colegi, șefa ÎCCJ a răspuns: „După cum ați văzut, toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are ședință joi, de la ora 11.00. Pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise mai multe puncte, cel mai important fiind alegerea noii conduceri a CSM pentru anul 2026.

Chiar dacă nu figurează pe ordinea de zi a reuniunii de joi, Guvernul așteaptă de la CSM avizul privind reforma pensiilor de serviciu, în contextul în care vineri este termenul limită pentru jalonul din PNRR privind pensiile speciale.

În cazul în care nu este îndeplinit acest jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, România riscând să piardă suma de 231 de milioane de euro.

Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, joi la Digi24, că așteaptă avizul CSM pe legea privind pensiile magistraților, pentru ca Guvernul să se poată încadra în termenul dat României de Comisia Europeană, 28 noiembrie.

Dacă astăzi va fi emis avizul CSM, atunci Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pe reforma pensiilor magistraților în regim de urgență, chiar vineri.

