Video Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, susține că magistrații nu avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani, dar, în același timp, l-a întrebat pe un reporter dacă și-ar dori să fie judecat de un judecător de 65 de ani. Potrivit magistratului, aplicarea proiectului de modificare legii pensiilor magistraților ar duce la diferențe inechitabile, „motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări”.

Vicepreședintele CSM a fost întrebat joi, după ședința Consiliului în care s-a dat aviz negativ pe proiectul legii pensiilor speciale, dacă magistrații refuză să li se taie pensiile cu 30% și să iasă la pensie la 65 de ani.

Reporter: Dle procuror, să înțelegem că magistrații nu vor să li se taie pensia cu 30% și nici nu vor să iasă la pensie la 65 de ani? Ca orice alt cetățean român.

Claudiu Sandu: Mi-ați dat și răspunsul la întrebare sau mi se pare mie?

Reporter: Nu, vă întrebăm.

Claudiu Sandu: Magistrații sunt cetățeni ca orice alții. Nu au avut niciodată problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani. Deși ar trebui să vă întrebați dvs ca cetățean dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani.

Iar cu a doua afirmație pe care ați făcut-o, cu tăierea pensiilor cu 30%, e ceva care îmi scapă, pentru că noi avem... de fapt, principala problemă este această inechitate care se stabilește prin această lege, față de pensionările anterioare. Vor fi trei tipuri de pensionar în magistratură: pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20-25%, pensionarii din 2023, cu un salariu (pensie - n.r.) de 100% din net, și următorii, care vor munci până la 65 de ani și vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil... mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări.

Claudiu Sandu a mai spus că o pensie care ar însemna 70% din ultimul salariu ar reprezenta o scădere la jumătate față de altă pensie, care este de 130% din salariu.

„Sunt mii de pensii în plată la acest moment”, a mai precizat vicepreședintele CSM.

Editor : Bogdan Păcurar

