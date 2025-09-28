Live TV

Accident aviatic în Iași. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului avionului

Data publicării:
Small Plane
Foto. Profimedia

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav după ce avionul în care se afla s-a prăbușit, sâmbătă, în zona unei unități militare din Iași. Starea de sănătate a bărbatului se menține în continuare gravă. Cel de-al doilea bărbat se află internat în spital, însă starea de sănătate este una stabilă.

Intervenția chirurgicală a avut loc la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, acolo unde bărbatul se află internat. Medicii au luat decizia amputării picioarelor pentru a-i salva viața. De asemenea, medicii vor interveni din nou chirurgical, luni, de data aceasta din cauza arsurilor.

Cel de-al doilea bărbat rănit grav în accidentul aviatic este polițist și se află internat la același spital din Iași, starea acestuia fiind una stabilă.

Potrivit ultimelor informații, aparatul de zbor a luat foc imediat după impactul cu solul, existând și o explozie. „Au intervenit echipaje de la SMURD şi ambulanţă pentru salvarea celor doi bărbaţi care se aflau în acest avion prăbuşit de la 150 de metri înălţime. A existat şi o explozie în momentul aterizării la sol”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, potrivit News.ro.

Arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, care pilota avionul de mici dimensiuni se află în stare critică, având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului, potrivit medicilor. Bărbatul era pasionat al zborului și deținea avionul de mai mulți ani, potrivit apropiaților acestuia.Prietenii bărbatului spun că acesta făcea zboruri săptămânale și era considerat un pilot experimentat.

Avionul care s-a prăbuşit este un aparat de zbor civil de mici dimensiuni model Ikarus care a căzut în interiorul perimetrului unei unităţi militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut", localitatea Dancu, potrivit Agerpres.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
femeie cu un colet in fata
5
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă
Digi Sport
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii votează pentru viitorul...
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc...
flacari si cladiri daramate dupa un atac in kiev
„Un nou atac masiv”. Rusia a lansat sute de drone și rachete asupra...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, despre alegerile de peste Prut: „Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova”
Cea mai rece dimineață de septembrie din țară. La Miercurea-Ciuc au fost -6,4 grade Celsius
România a câștigat medalia de aur cu echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj. Proba a fost introdusă în premieră
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Costel-Alexe_avatar_1593015820
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”
catalina ionescu, director spitalul sf maria din iasi
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia
Small Plane
Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate militară. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă la spital
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea directorului spitalului în care au murit șase copii
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt...
Adevărul
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Playtech
Cine este de vină dacă faci accident în sensul giratoriu. Regula din Codul Rutier ignorată de mulți șoferi
Digi FM
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Motivul pentru care mama artistei a fost dezamăgită chiar în...
Digi Sport
Benfica i-a pus pe masă 9.000.000 € lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe gânduri
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, primele fotografii de la nuntă. Imaginile inedite i-au impresionat pe fani:„Să...
Film Now
De ce s-au despărțit Nina Dobrev și Shaun White. Apropiații celor doi rup tăcerea: „A existat un singur motiv”
Adevarul
90 la sută dintre tineri vor să plece din această zonă. Sociolog: „Putem vorbi de un veritabil amurg colectiv...
Newsweek
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Orlando Bloom, adevărul despre transformarea „nebunească” pentru rolul din „The Cut”. A slăbit 14 kilograme...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...