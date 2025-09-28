Accident aviatic în Iași. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului avionului

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav după ce avionul în care se afla s-a prăbușit, sâmbătă, în zona unei unități militare din Iași. Starea de sănătate a bărbatului se menține în continuare gravă. Cel de-al doilea bărbat se află internat în spital, însă starea de sănătate este una stabilă.

Intervenția chirurgicală a avut loc la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, acolo unde bărbatul se află internat. Medicii au luat decizia amputării picioarelor pentru a-i salva viața. De asemenea, medicii vor interveni din nou chirurgical, luni, de data aceasta din cauza arsurilor.

Cel de-al doilea bărbat rănit grav în accidentul aviatic este polițist și se află internat la același spital din Iași, starea acestuia fiind una stabilă.

Potrivit ultimelor informații, aparatul de zbor a luat foc imediat după impactul cu solul, existând și o explozie. „Au intervenit echipaje de la SMURD şi ambulanţă pentru salvarea celor doi bărbaţi care se aflau în acest avion prăbuşit de la 150 de metri înălţime. A existat şi o explozie în momentul aterizării la sol”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, potrivit News.ro.

Arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, care pilota avionul de mici dimensiuni se află în stare critică, având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului, potrivit medicilor. Bărbatul era pasionat al zborului și deținea avionul de mai mulți ani, potrivit apropiaților acestuia.Prietenii bărbatului spun că acesta făcea zboruri săptămânale și era considerat un pilot experimentat.

Avionul care s-a prăbuşit este un aparat de zbor civil de mici dimensiuni model Ikarus care a căzut în interiorul perimetrului unei unităţi militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut", localitatea Dancu, potrivit Agerpres.

