Tânărul suspectat că a trimis amenințări cu masacru școlilor și spitalelor, internat la psihiatrie la Spitalul Obregia din Capitală. Foto. Digi24

Adolescentul de 17 ani suspectat că a expediat mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România va fi audiat din nou în această seară la DIICOT, potrivit surselor Digi24.

Procurorii vor să îl audieze iar pe tânăr și, cel mai probabil, să-l pună sub acuzare după tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni.

În urmă cu scurt timp, adolescentul a fost scos de la Spital de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” de la secția de minori. A fost luat de către polițiști și dus în fața procurorilor DIICOT.

Ieri, anchetatorii au deschis un dosar penal, inițial in rem, adică pe faptă pentru amenințare în baza legii privind prevenirea și combaterea terorismului. Datele s-au schimbat ușor după ce adolescentul, la audieri, a recunoscut faptele și a prezentat cu lux de amănunte ce l-a determinat să facă asta, cine l-a ajutat.

Însă toate aceste mărturii trebuie să le dea și în fața procurorilor DIICOT care au deschis acest dosar.

Urmează să fie făcute și percheziții informatice, percheziția informatică a telefonului său, cel pe care a încercat să-l spargă în momentul în care a fost prins de polițiști, dar și a calculatorului de pe care ar fi trimis toate acele mesaje de amenințare.

Rămâne de văzut dacă, la finalul acestor audieri, procurorii DIICOT vor lua măsuri împotriva lui și anume acele măsuri preventive de reținere sau de control judiciar.

