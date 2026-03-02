Alfred Simonis anunță comasarea primelor două comune din Timiș, Fibiș și Mașloc, ambele conduse de primari PNL

Primele două primării din județul Timiș au anunțat oficial că vor să se unească într-o singură comună, după stimulentul oferit de Consiliul Județean Timiș pentru comasarea localităților. Este vorba despre Fibiș și Mașloc, decizie salutată de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, ca un model de succes pentru reforma administrativă din România.

„Astăzi, în plenul Consiliului Județean Timiș, primarii celor două localități – Ionel Lupu (Mașloc) și Gheorghe Carcea (Fibiș) – au anunțat intenția de a se uni. Această fuziune nu este doar simbolică, ci un demers administrativ concret, menită să optimizeze resursele și să faciliteze accesul la fonduri europene”, a scris Simonis, luni pe Facebook.

„Procesul de unificare va presupune parcurgerea tuturor etapelor legale, inclusiv consultarea populației prin referendum. Semnalul transmis astăzi este însă unul clar: există voință și asumare”, a mai spus el.

Beneficii și stimulente

Potrivit social-democratului, fuziunea celor două comune poate genera economii substanțiale, prin reducerea cheltuielilor administrative.

„Un singur primar, un singur viceprimar, un singur Consiliu Local și eliminarea dublării unor posturi din aparatul administrativ. Depășirea pragului de 2.000 de locuitori înseamnă acces mai ușor la finanțări europene și la programe care, altfel, rămân inaccesibile comunelor foarte mici”, a declarat Simonis.

CJ Timiș a venit cu un stimulent financiar special pentru localitățile care decid să se comaseze. „Este un stimulent pe care îl vom susține exclusiv din bugetul CJ Timiș și pe care consider că Guvernul României ar trebui să îl dubleze, dacă ne dorim rezultate la nivel național”, a subliniat Simonis.

Un model pentru reforma administrativă

Președintele CJ Timiș a lăudat curajul primarilor și a explicat că această fuziune poate deveni un exemplu de succes la nivel național.

„Vreau să îi felicit pe cei doi primari pentru că sunt primii din județul Timiș care au avut curajul să ia această decizie. Este un proces lung și anevoios. În toamna acestui an, atunci când vor fi organizate referendumurile, va trebui să mergem în cele două comune și să explicăm oamenilor avantajele acestei unificări”, a completat social-democratul.

Simonis a concluzionat că acest model poate fi începutul unei reforme administrative ample în România, cu condiția aplicării coerente la nivel național: „Prin urmare, vorbim despre un model de succes care poate deveni începutul unei reforme administrative ample în România, cu condiția ca aceasta să fie aplicată la scară largă și susținută coerent la nivel național de către guvern.”

