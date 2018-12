Sindicaliștii de la metrou renunță la grevă. Anunțul lui Ion Rădoi

Angajații Metrorex au anunțat că renunță la greva generală. Vor primi 20% în plus la salariu, în urma negocierilor, a anunțat șeful sindicatului angajaților de la metrou, Ion Rădoi, la Digi24. De asemenea, Metrorex a anunțat că a fost semnat noul contract colectiv de muncă.

Foto: Agerpres

Majorările salariale intră în vigoare chiar de mâine, a spus Ion Rădoi.

Directorul Metrorex, Dumitru Şodolescu, anunțase în urmă cu câteva ore că se aşteaptă ca sindicaliştii de la metrou să renunţe la greva generală, în urma negocierilor. Noi discuţii au avut loc marţi între angajaţii Metrorex şi conducerea companiei.

„Din fericire pentru bucureșteni, vorbim de 700 de mii de călători, am putut să evităm acest conflict. Am ajuns la o majorare salarială de 20% pentru salariați, plus primele de metrou și cea de Crăciun. Asta a fost hotărârea Consiliului General al sindicatului si au fost satisfăcuți de această creştere”, a spus Ion Rădoi.

Ambele prime sunt în valoare de 1.000 de lei, a spus liderul sindical. Ca și prima de Crăciun, prima de metrou va fi acordată o dată pe an, de ziua metroului.

Ion Rădoi a spus că media salariului tarifar la metrou este 3.300 de lei, la care se adaugă sporuri pentru cei care lucrează noapta, în zilele de sărbătoare și în weekend. Liderul sindical a precizat că mărirea salarială se aplică și sporurilor.

Acum cu tot cu sporuri, salariul mediu va ajunge la circa 4.000 de lei, a mai spus Rădoi.

Liderul sindical mai spune că cel mai mic salariu este 1.900 de lei, iar cel mai mare, al directorului general, este 20.000 de lei.

Întrebat dacă va crește și salariul directorului general, Rădoi a spus că acesta este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. În aceeași situație sunt și salariile directorului adjunct și ale șefilor de secții. De altfel, acestea nu sunt incluse în calculul salariului mediu.

„Probabil AGA poate avea în vedere această creștere să-i dea această majorare”, a spus Rădoi.

Metrorex a anunțat, printr-un comunicat de presă, că astăzi a fost încheiat Contractul Colectiv de Muncă pentru 2018 și 2019 între administrația Metrorex și Unitatea-Sindicatul Liber din Metrou. „Astfel, conflictul de muncă a fost stins, părțile convenind o mărire salarială de 20%”, arată comunicatul companiei.

Noul Contract Colectiv de Muncă urmează să fie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă mâine, pentru a intra în vigoare.

Etichete:

,

,

,