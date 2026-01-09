Live TV

Bogdan Ivan anunță că 91.000 de gospodării au fost reconectate după penele de curent. Câte locuințe mai sunt fără energie

curent
Foto: Bogdan Ivan Facebook

Din aproape 95.000 de gospodării afectate ninsori și viscol, 91.000 au fost reconectate, iar doar 4.000 mai rămân încă fără energie electrică, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„În județul Alba, peste 11.000 de oameni care ieri nu aveau curent au fost reconectați până astăzi. Le mulțumesc electricienilor și echipelor din teren care au lucrat şi noaptea, în ger, fără pauză, până când lumina a revenit în case”, a precizat ministrul, vineri pe Facebook.

Potrivit oficialului, Sistemul Energetic Național a funcționat fără probleme chiar și în timpul vârfurilor de consum. Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, la ora 17:45, iar pentru ziua de astăzi vârful de seară este estimat mai mic, la 8.700 MW.

„Sistemul Energetic Național a funcționat și funcționează în continuare fără probleme, atât din perspectiva adecvanței, cât și a rețelelor electrice. Continuăm monitorizarea permanentă și intervențiile până la ultima gospodărie!”, a adăugat Bogdan Ivan.

Echipele din teren continuă să lucreze pentru a reconecta ultimele 4.000 de gospodării rămase fără energie, asigurând astfel funcționarea normală a rețelei și sprijinirea consumatorilor afectați, a mai spus el.

Vineri dimineață, autoritățile au raportat avarii în rețeaua de alimentare cu energie electrică în cinci localități din județele Caraș-Severin și Dolj, fiind afectați aproximativ 1.054 de consumatori. Echipele specializate acționează pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării cu energie, potrivit IGSU.

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă, potrivit unei informări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile până în data de 13 ianuarie. Meteorologii au emis și mai multe avertizări cod galben care vizează gerul, vântul puternic și viscolul la munte, precum și ninsori, precipitații mixte și polei în mai multe regiuni ale țării.

Bogdan Ivan: Luăm în calcul şi un scenariu B, în care să avem o reducere graduală a plafonării preţului la gaze

