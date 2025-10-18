Primarul Capitalei anunță o întâlnire cu reprezentanții Distrigaz după explozia care a lăsat în strada sute de bucureșteni. Stelian Bujduveanu susține că sigiile decorative nu au rolul de a salva vieți, ci doar stopează furtul de gaz. Asta în contextul în care explozia din Capitală a avut loc după ce sigiliul unui astfel de contor a fost rupt.

„Am discutat cu președintele ANRE și începând de luni vom avea o discuție aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă, aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieții și au ca rol doar să stopeze furt de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetățenii în primul rând și vrem din partea Distrigaz o abordare mult mai directă și aplicată asupra acestor contoare”, a anunțat primarul interimar al Capitalei.

Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată. Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea să fie evitată. Sunt două ipoteze pe care merg acum anchetatorii: o neglijență a administratorilor, a companiei de gaze sau o greșeală voită ori nevoită a unuia dintre locatari.

Distrigaz: Sigiliul a fost rupt vineri

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova, afectat grav de o explozie puternică. Potrivit companiei, la fața locului s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei. Distrigaz Sud Rețele transmite că "agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele, ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie, ca urmare a apelului din centrul de apeluri urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției de pe 16 octombrie fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate".

Unul dintre locatarii blocului din Rahova a contrazis anterior varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate. Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, apoi a dat drumul robinetului de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție.

De asemenea, o femeie care locuia la etajul șase al imobilului povestește cum angajatul Distrigaz nu a luat în considerare plângerile vecinilor. În scara și în apartamente mirosea puternic a gaz, susține femeia. Ba mai mult, cu o zi înainte de tragedie, mai mulți vecini ar fi contactat în zadar compania.

"La 7:30 am plecat din bloc și mirosea foarte puternic pe hol. Începuse pe hol să miroase foarte puternic. Am coborât și am dat de domnul de la Distrigaz. Domnul de la Distrigaz m-a asigurat că a închis gazele și că este o aberație că miroase a gaze la etajul șase. Și i-am spus: "Domnule, vă rog frumos, veniți. Veniți să verificați". Și a zis că nu e adevărat, că nu miroase a nimic, că el a închis gazele. Mirosea întruna. De dimineață au spus că nu miroase și că ni se pare nouă. Asta a fost constatarea lor. Au sunat și oamenii din bloc la Distrigaz. N-a venit nimeni. Eu m-am întors le ora 7:00 acasă seara și mirosea în continuare a gaz și în interior în apartament miros de a gaz. Pe undeva m-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. Din cauza asta oamenii au stat liniștit", a explicat locatara blocului din Rahova în care a avut loc deflagrația.

