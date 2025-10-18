Live TV

Video Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți

Data actualizării: Data publicării:
Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, acordă un interviu mai multor jurnaliști.
Stelian Bujduveanu. Foto: George Călin/Inquam Photos
Din articol
Distrigaz: Sigiliul a fost rupt vineri

Primarul Capitalei anunță o întâlnire cu reprezentanții Distrigaz după explozia care a lăsat în strada sute de bucureșteni. Stelian Bujduveanu susține că sigiile decorative nu au rolul de a salva vieți, ci doar stopează furtul de gaz. Asta în contextul în care explozia din Capitală a avut loc după ce sigiliul unui astfel de contor a fost rupt.

„Am discutat cu președintele ANRE și începând de luni vom avea o discuție aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă, aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieții și au ca rol doar să stopeze furt de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetățenii în primul rând și vrem din partea Distrigaz o abordare mult mai directă și aplicată asupra acestor contoare”, a anunțat primarul interimar al Capitalei.

Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată. Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea să fie evitată. Sunt două ipoteze pe care merg acum anchetatorii: o neglijență a administratorilor, a companiei de gaze sau o greșeală voită ori nevoită a unuia dintre locatari.

Distrigaz: Sigiliul a fost rupt vineri

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a anunțat că echipele sale de intervenție au fost chemate din nou, vineri dimineață, pentru a verifica blocul din cartierul Rahova, afectat grav de o explozie puternică. Potrivit companiei, la fața locului s-a constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze — închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri — fusese rupt. Reprezentanții Distrigaz susțin că echipele lor au ajuns chiar în momentul producerii exploziei. Distrigaz Sud Rețele transmite că "agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele, ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie, ca urmare a apelului din centrul de apeluri urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției de pe 16 octombrie fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate".

Unul dintre locatarii blocului din Rahova a contrazis anterior varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate. Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, apoi a dat drumul robinetului de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție.

De asemenea, o femeie care locuia la etajul șase al imobilului povestește cum angajatul Distrigaz nu a luat în considerare plângerile vecinilor. În scara și în apartamente mirosea puternic a gaz, susține femeia. Ba mai mult, cu o zi înainte de tragedie, mai mulți vecini ar fi contactat în zadar compania.

"La 7:30 am plecat din bloc și mirosea foarte puternic pe hol. Începuse pe hol să miroase foarte puternic. Am coborât și am dat de domnul de la Distrigaz. Domnul de la Distrigaz m-a asigurat că a închis gazele și că este o aberație că miroase a gaze la etajul șase. Și i-am spus: "Domnule, vă rog frumos, veniți. Veniți să verificați". Și a zis că nu e adevărat, că nu miroase a nimic, că el a închis gazele. Mirosea întruna. De dimineață au spus că nu miroase și că ni se pare nouă. Asta a fost constatarea lor. Au sunat și oamenii din bloc la Distrigaz. N-a venit nimeni. Eu m-am întors le ora 7:00 acasă seara și mirosea în continuare a gaz și în interior în apartament miros de a gaz. Pe undeva m-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. Din cauza asta oamenii au stat liniștit", a explicat locatara blocului din Rahova în care a avut loc deflagrația.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul...
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Digi Sport
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Cum s-a produs explozia devastatoare din Rahova. Filmul tragediei
551786129_1819099658693529_5629841005058770888_n
Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un...
pompieri explozie rahova 1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi...
Explozie în Rahova.
Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după...
Ultimele știri
Brigitte Bardot, în spital de trei săptămâni. Actrița a fost operată pentru o boală gravă
Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European. Ce teme au fost abordate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz a zis că a închis gazele și că e o aberație că miroase
Explozie în Rahova.
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu arsuri este transferat în Austria
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
nicusor dan
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că tragedia putea fi prevenită. Nu mai e loc de explicații sterile
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o...
Adevărul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000...
Playtech
Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Declinul lui Eric Dane din cauza bolii incurabile de care suferă. Actorul, surprins într-un scaun rulant...
Adevarul
Dezvăluiri cutremurătoare despre cei doi copii găsiți morți într-o baltă, în Vaslui: hainele se aflau pe mal
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu