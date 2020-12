Când ceilalți copii se gândesc ce să le aducă Moș Crăciun, Maria are grijă de frații mai mici: „Nu am avut timp să mă gândesc”

Decembrie este luna în care copiii se bucură de cadouri și de atenția celor din jur. În timp ce unii primesc daruri scumpe, alții s-ar mulțumi doar cu o masă caldă. Potrivit ultimelor date, în România, un copil din 10 adoarme flămând, iar de dulciuri nici nu se pune problema. Pentru mulți, speranța stă în asociațiile și ONG-urile care le aduc daruri de la oameni cu suflet mare.

Într-o casă de la marginea comunei Vasilați, din județul Călărași, locuiesc cinci suflete, o mamă și cei 4 copii. Femeia îi crește de una singură dintr-un venit de 800 de lei, plus alocațiile copiilor.

Mama celor patru copii: Nu te ajungi, nu ai cum. E net, e cablu, e lumina care a aprinsă non stop. Uneori nu pot. Efectiv nu mai pot. Mă duc la muncă și mă ia amețeala pe stradă.

La vârsta la care alții se gândesc cum să își petreacă timpul liber, Maria, fata cea mare, le devine bonă zilnic celor trei frați. Are grijă să fie hrăniți și să participe la orele online. Cu atâtea griji, a și uitat că vine Crăciunul.

Reporter Digi24: Ce îți dorești tu cel mai mult de Crăciun?

Maria: Adevărul e că nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc.

Reporter: Când pleacă mami asteptați să se întoarcă repede?

Sora Mariei: Da, mami noaptea vine.

Fratele Mariei: Când mă fac mare îmi doresc să fiu constructor!

Deși greutățile atârnă doar pe umerii ei, mama spune că ar face orice pentru copii: „Nu am așteptat să nu am ce pune pe masă, să zic că mâine îmi aduce cineva. Adică am luat pe datorie.”

Aceeași soartă ca familia din Vasilați o au și alte câteva milioane de cetățeni.

Larisa Rațiu, jurnalist Digi24: Statisticile recente ne arată că peste șase milioane de români trăiesc în zona excluziunii sociale, adică sunt foarte săraci și nu reușesc să se întrețină de la o lună la alta. Aceasta cifră include și peste 1 milion jumate dintre copiii din România care trăiesc în aceste familii și nu au parte nici măcar de lucruri aparant banale, cum e o masă caldă pe zi. Pentru acești copiii, sărbătorile nu reprezintă o bucurie prea mare.

Bucuria vine însă de la oamenii cu suflet mare care au făcut donații pentru sărbători.

Gina Neacșu, reprezentant "Fabrica de daruri": „Îmi place mie să spun că ei nu mănâncă doar de Paște și de Crăciun. Am umplut în fiecare săptămână câte o mașină de alimente și le-am dus acolo unde a fost nevoie.”

În preajma sărbătorilor oamenii donează mai mult, însă ONG-urile spun că micuții au nevoie de ajutor pe tot parcursul anului.

Romulus Oprică, sociolog: „Aceștia să meargă la școală, să capete o educație corespunzătoare vremurilor în care trăim și doar așa vom avea în timp. Nu se v-a întâmpla de la un an la altul, dar în cinci ani, zece ani vom scădea dramatic sau drastic numărul copiilor aflați în sărăcie.”

Încă de la începutul lunii decembrie donațiile s-au dublat pe platformele online. Cine nu a reușit să dăruiască bani sau alimente, a donat sânge sau pur și simplu timp, prin acte de voluntariat.

