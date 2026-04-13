Constanţa: Bărbat cu arsuri la faţă după o explozie într-un apartament. 14 persoane au ieşit din bloc

Autospecială de pompieri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Un bărbat de 78 de ani a fost rănit, în noaptea de duminică spre luni, în urma unei explozii produse într-un apartament din Constanţa. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, însă victima, care a suferit arsuri la faţă, a fost transportată la spital, iar 14 persoane, dintre care patru copii, au ieşit din imobil. Structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, în noaptea de duminică spre luni, după producerea unui explozii la un apartament din municipiul Constanţa, scrie News.ro.

Echipele de intervenţie au găsit un bărbat de 78 de ani, care suferise arsuri la nivelul feţei. Victima a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţă Constanţa.

După explozie, 14 persoane, inclusiv patru copii, au ieşit din bloc.

Pompierii au precizat că explozia nu a fost urmată de un incendiu şi că blocul nu este racordat la reţeaua Distrigaz.

Totodată, în urma deflagraţiei nu a fost afectată structura de rezistenţă a blocului. Bucătăria apartamentului a fost distrusă în proporţie de 30%.

