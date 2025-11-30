Live TV

Exclusiv Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în calcul că va ploua și pasează vina. „Amenință că vin peste minister”

N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00230
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații grave după ce mai multe localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. În urmă cu câteva zile, ea spunea la Digi24 că alimentarea nu va fi afectată și că a primit garanții de la instituțiile din subordine, însă acum afirmă că responsabilii „nu au luat în calcul nici măcar scenariul evident că va ploua”. Buzoianu acuză lipsa de profesionalism, analize greșite și pasarea responsabilității între autorități, susținând că cei vinovați „vor plăti”. Ministra avertizează că, în plină criză, unii reprezentanți ai instituțiilor implicate au amenințat că, dacă se iau măsuri împotriva lor, „toate sindicatele vor veni peste Ministerul Mediului”, o reacție pe care o consideră „halucinantă” în condițiile în care zeci de mii de oameni sunt privați de acces la apă potabilă.

În urmă cu doar patru zile, Diana Buzoianu spunea la Digi24 că nu sunt și nici nu vor fi probleme cu alimentarea cu apă potabilă. Ea a explicat ulterior că atunci când a făcut aceste declarații primise garanții ferme din partea autorităților din subordinea Ministerului Mediului, însă recunoaște acum că informațiile transmise au fost eronate și că instituțiile nu au anticipat un scenariu evident pentru această perioadă.

„În momentul în care am venit la interviu la dumneavoastră, într-adevăr informațiile pe care le aveam erau de la toate autoritățile din subordine că, în absolut toate cazurile, vor avea apă potabilă. Lucru care a fost în mod evident fals. Mi se pare absolut inacceptabil, pentru că înțeleg că în această perioadă nu s-a luat în calcul absolut deloc scenariul perfect probabil, de către autorități, că va ploua. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o lipsă de profesionalism”, a declarat ea, duminică, la Digi24.

Ministra a anunțat că se va deplasa și în Prahova pentru a analiza direct soluțiile propuse de experți.

„Oamenii care sunt responsabili vor plăti pentru acest lucru. Suntem astăzi – și am fost și ieri – în ședințe de urgență. (...) Astăzi voi fi și eu la Prahova, ca să văd pașii următori propuși de experți. Ei trebuie să vină cu soluții pentru situație și vreau să înțeleg dacă era necesară și urgentă lucrarea în această perioadă. Ne-au zis că nu e risc”, a adăugat ea.

Pentru această situație sunt de vină Apele Române și operatorul care gestionează apa, spune Diana Buzoianu, subliniind că evaluările acestora au fost eronate.

„În mod evident, directorii de la Apele Române din localitate și operatorul care gestionează apa, din subordinea Apelor Române. Amândouă instituțiile au trebuit să facă această analiză și amândouă au spus că este totul în regulă. Sigur, nu pot să mă pronunț pentru Hidroelectrica, deși consider că și acolo ar trebui o analiză”, a declarat ea.

Potrivit acesteia, urmatorul pas este să afle ce măsuri pot fi aplicate imediat și dacă lucrarea desfășurată în această perioadă era cu adevărat esențială.

„În primul rând, ce se poate face în zilele imediat următoare. În al doilea rând, dacă lucrarea este esențială în această perioadă, pentru că lipsa apei, în mod evident, va însemna în anumite zone și lipsa căldurii. Suntem în perioada de iarnă”, a explicat ea.

Diana Buzoianu afirmă că problema nu ține doar de Ministerul Mediului și acuză lipsa de comunicare și pasarea responsabilității între instituțiile implicate.

„Am interacționat zilele acestea cu mai multe autorități. Îmi permit să vorbesc doar despre autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar să știți că sunt și alte autorități din subordinea altor ministere care se comportă cu o neînțelegere a responsabilității atribuțiilor și a situației de urgență din aceste zile. În mod cert, autoritățile din subordinea Ministerului Mediului nu au comunicat, au pasat vina de la unele la altele. Am văzut această atitudine la toate autoritățile implicate în subiect”, a transmis Buzoianu.

Ministra a criticat atitudinea unor reprezentanți ai instituțiilor implicate, care, în plină criză, au lansat amenințări legate de posibile reacții sindicale, în loc să se concentreze pe soluții.

„Trăim în România anului 2025, când autoritățile se acoperă cu hârtii, rapoarte și documente ca să spună că nu pot să facă nimic. Ieri, în situație de criză, auzeam cum anumiți reprezentanți amenințau că, dacă se iau decizii împotriva lor în perioada următoare, toate sindicatele vor veni peste Ministerul Mediului. În momentul în care zeci de mii de oameni nu au acces la apă, la ce le stă gândul acestor oameni este halucinant”, a conchis Diana Buzoianu.

