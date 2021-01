De ce a purtat ministrul Sorin Cîmpeanu cămașa cu “fereastră” la vaccinare. „Povestea e foarte simplă”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat, miercuri seară, la Digi24, de ce a purtat o cămașă cu “fereastră” atunci când s-a vaccinat. Acesta a spus că tipul acela de cămașă este folosită de persoanele care sunt insulino-dependente.

“Povestea acelei cămăși este foarte simplă. A fost un mod de a face vizibil faptul că eu susțin actul, necesitatea și importanța vaccinării cadrelor didactice.

Dacă vreți să mergeți în detalii, uitați-vă la ce cămăși folosesc cei care sunt insulino-dependenți și își fac injecție de două ori pe zi la birou. Nu este o invenție absolută, doar că a fost vizibilă.

Tatăl meu este dependent de insulină. Plus că am făcut câteva zeci de vaccinuri, așa cum am afirmat public”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Titularul portofoliului Educației a mers, săptămâna trecută, la Spitalul Militar, îmbrăcat cu o cămașă specială, prevăzută cu un fel de „fereastră pentru vaccinare” pe mânecă.

Cămașa avea pe brațul stâng un fel de petic prins cu scai, care să permită un acces rapid la braț, fără a mai fi nevoie ca ministrul să dezbrace cămașa.

Editor : Alexandru Costea