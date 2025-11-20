Doi muncitori au fost răniți pe un șantier feroviar în Cluj de o bucată de șină. Poliția a deschis un dosar penal

Un bărbat de 30 de ani şi unul de 46 de ani au fost răniţi, joi, pe un şantier deschis pe calea ferată în judeţul Cluj, fiind loviţi de o bucată de şină. Bărbatul mai tânăr nu ar fi manipulat corespunzător un buldoexcavator.

„În data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 13.40, poliţiştii Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Cluj au fost sesizaţi, printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la producerea unui incident pe calea ferată, în localitatea Mintiu Gherlii, în zona unui şantier aflat în desfăşurare”, a transmis, joi după-amiază, IPJ Cluj, scrie News.ro.

Sursa citată a precizat că, la faţa locului, poliţiştii au identificat doi bărbaţi care prezentau leziuni şi care au necesitat îngrijiri medicale, respectiv un bărbat de 30 de ani şi un altul de 46 de ani.

„Din primele cercetări a rezultat că bărbatul de 30 de ani, în timp ce manipula un buldoexcavator utilizat la lucrările feroviare, s-ar fi accidentat după ce o bucată de şină ar fi fost manevrată necorespunzător, lovindu-l atât pe acesta, cât şi pe bărbatul de 46 de ani, ajutor de mecanic”, a precizat Poliţia.

Cei doi au fost transportaţi la spital. ISU Cluj a precizat că victimele sunt conştiente, cooperante, dar prezintă multiple traumatisme.

Poliţia a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

