Două noi tronsoane de termoficare finalizate pe Magistrala II Sud: 650 m de conducte moderne pe Șoseaua Mihai Bravu

Au fost finalizare lucrările la două noi tronsoane de conductî de termoficare din Magistrala II Sud - Obiectivul 3, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Noile conducte, cu o lungime totală de 650 de metri, vor deservi blocurile de pe Șoseaua Mihai Bravu, între Pasajul Bucur Obor și intersecția Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului.

„Am finalizat lucrările la două noi tronsoane de conductă de termoficare din cadrul Magistralei II Sud – Obiectivul 3. Este un pas important pentru a le oferi bucureștenilor mai multă siguranță și confort în ceea ce privește furnizarea căldurii și a apei calde. Noile conducte, cu o lungime totală de 650 de metri, vor deservi blocurile de pe Șoseaua Mihai Bravu, între Pasajul Bucur Obor și intersecția Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului”, a scris Bujduveanu, joi pe Facebook.

„Zilele acestea, echipe de la Compania Municipală Energetica Servicii București au realizat probele de presiune, iar în perioada următoare sistemul va putea fi pus în funcțiune. Urmează refacerea carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi”, a adăugat el.

Editor : Ana Petrescu