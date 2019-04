Experiment. Ocolul Capitalei cu mașina, în dimineața de Paște. Cum arată Bucureștiul pustiu

Marile oraşe au fost de nerecunoscut astăzi. Brăzdate azi-noapte de râuri de oameni cu lumânări în mână sau de tineri petrecăreţi, la primele ore au fost nefiresc de pustii şi liniştite. Capitala, mereu aglomerată, plină de zgomot de maşini şi claxoane, nu a făcut nici ea excepţie.

Digi24 a făcut un experiment, ocolul capitalei cu mașina. Cu străzile aproape pustii, am prins aproape toate semafoarele pe verde. În doar 44 de minute am terminat traseul care în condiţii normale, adică de aglomeraţie, ne-ar fi stors cam două ore. O altă încercare, din sudul Bucureştiului până în centru, ne-a dus spre alt record.

Andreea Popa, jurnalist Digi24: 6 kilometri parcurși în 11 minute e o experiență rar întâlnită în capitală. Suntem însă într-una din zilele în care așa ceva e posibil. În prima zi de Paște până și cea mai aglomerată intersecție din București e pustie.

Nu doar străzile au fost pustii. De dimineaţă în parcuri rătăceau doar turişti curioşi.

Bucureştul a început să prindă viaţă abia spre prânz, când localnicii au ieşit să îşi facă alergarea obişnuită, să se plimbe cu bicicleta sau la pas, prin parc.

