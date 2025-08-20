Live TV

Femeia din Călărași înjunghiată de fostul partener ceruse ordin de protecție de la poliție. Agenții au considerat că nu există risc

Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
Violență domestică. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Femeia de 36 de ani, înjunghiată de fostul partener într-un centru maternal din Călărași, solicitase de două ori sprijinul autorităților anul trecut, după conflicte repetate cu bărbatul. La a doua sesizare, ea a cerut ordin de protecție, însă polițiștii au apreciat că nu există un risc iminent la adresa ei, informează News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, femeia a sunat pentru prima oară la 112 în urma unui conflict verbal cu bărbatul, iar a doua oară, la câteva zile, a solicitat emiterea unui ordin de protecţie, însă polițiștii au considerat că nu este cazul.

„La data de 18 octombrie 2024, prin apel 112, femeia în cauză a solicitat sprijin cu privire la existenţa unor neînţelegeri cu fostul partener, referitoare la custodia copiilor. Evenimentul nu a implicat acte de violenţă fizică, fiind vorba despre o ceartă verbală între cei doi. Ulterior, la data de 21 octombrie 2024, a fost depusă la sediul inspectoratului sesizare scrisă din partea femeii, prin care aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecţie. Procedând la aplicarea prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând că nu există un risc iminent, documentul fiind asumat de către victimă pe bază de semnătură. De asemenea, acesteia i-a fost înmânată cererea-tip pentru solicitarea unui ordin de protecţie pe cale judecătorească”, se arată în comunicatul Poliţiei Călăraşi.

Polițiștii precizează că, în urma anchetei deschise după incidentul din octombrie 2024, a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare, care, în 10 decembrie 2024, „a fost înaintat unităţii de parchet competente, cu propunere procedurală corespunzătoare”.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi nu a fost informat de către alte instituţii publice cu privire la existenţa stării conflictuale dintre cele două persoane la care am făcut referire. În prezent, la nivel intern se efectuează cercetări cu privire la modul de gestionare a situaţiei semnalate în cursul lunii octombrie 2024”, au transmis reprezentanţii IPJ Călăraşi.

Duminică, o femeie de 36 de ani a fost înjunghiată, în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi. Agresorul este fostul partener al victimei, după comiterea faptei acesta plecând de la locul incidentului. Femeia a fost dusă la spital, iar agresorul a fost găsit la locuinţa sa, pe numele lui fiind deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

