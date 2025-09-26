Gest inexplicabil în Prahova: un drum județean a fost blocat intenționat cu scaune. Poliția a dechis dosar penal

Traficul rutier a fost perturbat, joi seară pe un drum județean din Prahova, după ce a carosabilul a fost blocat cu trei scaune. Imaginile de supraveghere au fost analizate de poliție și câteva persoane bănuinte de implicare urmează să fie audiate pentru a stabili ce au urmărit prin acest gest și de ce l-au făcut.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de împiedicare sau îngreunare a circulaţiei pe drumurile publice, scrie Observatorul Prahovean.

Astfel, Poliţia Oraşului Plopeni s-a sesizat din oficiu şi a dispus declanşarea cercetărilor, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu DJ 102 blocat cu scaune, la Plopeni Sat.

„Poliţiştii desfăşoară activităţi investigative complexe, care includ analizarea tuturor circumstanţelor în care a avut loc blocarea drumului. În urma verificării imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din zona afectată au fost identificate persoanele bănuite de implicare în producerea evenimentului”, a transmis, vineri, IPJ Prahova, conform sursei citate.

Persoanele respective urmează să fie audiate, î„n vederea stabilirii rolului şi responsabilităţii fiecăreia, precum şi pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de împrejurările producerii faptei”.

Editor : Ana Petrescu